Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Marktplatz in Olpe.

Unfall Olpe: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Marktplatz

Olpe. Drei Zeugen haben eine Unfallflucht am Markt in Olpe beobachtet. Um den Vorfall zu klären, werden sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei in Olpe sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Samstag am Marktplatz ereignet hat. Gegen 13.40 Uhr hatte ein Teilnehmer des Marktes mit seinem Volkswagen Crafter mit Anhänger ein Audi-Cabrio beschädigt. Anschließend war er davongefahren. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte der Verursacher jedoch ermittelt werden und kehrte zum Unfallort zurück.

Drei Zeugen hatten die Audi-Fahrerin auf den Unfall aufmerksam gemacht. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 02761/9269-0 oder 02761/9269-4110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

