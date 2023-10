Olpe: Polizist verliert Kontrolle über sein Dienst-Motorrad

Mit seinem Krad verunglückte ein Polizist am Montagmittag auf der Stellwerkstraße.

Olpe. Zu einen ungewöhnlichen Unfall kam es am Montag auf der Stellwerkstraße in Olpe. Ein Polizeibeamter kam mit seinem Krad ins Schleudern.

Zu einem Unfall mit einem Krad kam es am Montag um 11.34 Uhr in Olpe. Ein Polizist (60) fuhr mit seinem Dienst-Motorrad durch den Kreisverkehr in die Stellwerkstraße Richtung Expert/Lidl. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad. „Der Kollege ist ins Schleudern geraten“, sagte eine Polizeibeamtin vor Ort im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Krad habe bei dem Unfall, auf dem Kollegen gelegen.

Der 60-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen hätten bestätigt, dass der Polizist nicht zu schnell mit seinem Krad unterwegs gewesen sei, teilte die Beamtin auf Nachfrage mit.

