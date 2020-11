Olpe: Prozess nach Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft

Olpe/Siegen. Nach dem Messerangriff in der Flüchtlingsunterkunft in Olpe muss sich nun der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten.

Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag und Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter B. hat danach am 26. Juni 2020, gegen 23.20 Uhr, einem anderen Mann sein Taschenmesser zweimal in den Bauch gestoßen (wir berichteten) , nachdem er zunächst auf beleidigende Weise androhte, mit dessen Eltern Geschlechtsverkehr ausüben zu wollen und dann mehrfach rief, er werde den anderen töten.

Beide Männer lebten zur Tatzeit in Olpe in der Flüchtlingseinrichtung Regenbogenland, in verschiedenen Zimmern. Das spätere Opfer soll sich in jenem Raum aufgehalten haben, in dem auch der Angeklagte mit drei anderen Männern wohnte. Allerdings war er nicht da, während der Geschädigte mit den übrigen eine späte Mahlzeit einnahm. Der Täter sei dann in den Raum gekommen und sofort ausgeflippt. Er stieß die oben zitierten Drohungen aus, zog ein Taschenmesser unter dem Kopfkissen seines Bettes hervor und ging auf sein Opfer los. Nach den Erkenntnissen der Ermittler legte er die linke Hand auf dessen Schulter und stach mit der rechten zweimal in den Bauch des Mannes. Dann wurde er von den weiteren Anwesenden „unter erheblicher Kraftanwendung“ zurückgehalten, die damit schlimmere Folgen verhinderten. Auch so wäre der Verletzte allerdings ohne eine nächtliche Notoperation verstorben. Der Angeklagte soll zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben, liest Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum vor, was zu einer Anklage mit erheblich verminderter Schuldfähigkeit geführt hat.

Maximal 22 Jahre alt

Außerdem ist B. als wahrscheinlich Heranwachsender vor der 2. Großen Strafkammer angeklagt worden. Weil bislang niemand so richtig weiß, wie jung oder alt der vorgeblich aus Marokko stammende Mann tatsächlich ist. Am Dienstag behauptet er, in einem Krankenhaus in Casablanca geboren zu sein, „am 5. August 2004“. Im Satz zuvor hat er allerdings angegeben, aktuell 17 Jahre alt zu sein. Staatsanwaltschaft und Gericht gehen nach einer ärztlicheren Untersuchung von maximal 22 Jahren aus. Die Vorsitzende Sabine Metz-Horst warnt den jungen Mann, sich durch falsche Angaben eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro einhandeln zu können. „Ich sage die Wahrheit“, wiegelt B. ab und liefert dann auch eine Erklärung, warum bislang in den Akten ein anderes Geburtsdatum stehen könne. Er habe auf keinen Fall in eine Jugendeinrichtung gewollt, sondern in den Erwachsenenvollzug. „Weil ich da mehr Freiheiten habe“, lässt er übersetzen.

Eine Einlassung gibt es nicht, weil Gutachter Dr. Thomas Schlömer an diesem Vormittag in einer anderen Verhandlung sitzt. Die ist nun für den Dienstag in einer Woche geplant. Auch das Opfer soll dann angehört werden.