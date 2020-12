Olpe: Radfahrer stürzt bei Ausweichversuch

Rüblinghausen. Beim Versuch einem SUV auszuweichen stürzt ein Radfahrer in Olpe. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 15.30 Uhr auf der Biggestraße in Rüblinghausen ist ein 39-jähriger Radfahrer gestürzt. Zunächst befuhr er die Straße aus Olpe kommend in Richtung Ortsausgang. Da auf der gegenüberliegenden Fahrbahn Pkw geparkt waren, kam ihm der Fahrer eines weißen SUV auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte er über eine Bordsteinkante nach rechts auszuweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht.

Autofahrer fährt weiter

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Gestürzte begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761-9269-0 entgegen.