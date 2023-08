Olpe: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Olpe. Beim Versuch, auf einen Bürgersteig zu fahren, kam eine 21-Jährige mit ihrem Rad zu Fall. Sie wurde vom Team eines Rettungswagens versorgt.

Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitag gegen 23.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Günsestraße in Olpe erlitten. Die 21-Jährige war in Fahrtrichtung Rhonard unterwegs, als sie auf den rechten Gehweg fahren wollte. Hierbei stieß ihr Rad jedoch gegen den Bordstein, sodass sie stürzte. Die Radfahrerin wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Nach ambulanter Behandlung setzte sie ihren Weg fort.

