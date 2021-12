Olpe: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Täter gestellt

Olpe. Am Freitag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Olpe. Die Fahndung lief erfolgreich. Zwei Täter wurden gestellt.

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Freitagabend, 17. Dezember, gegen 19.10 Uhr in einem Supermarkt in der Hugo-Ruegenberg-Straße in Olpe ereignet. Dabei stahlen zwei zunächst Unbekannte Lebensmittel und Oberbekleidung im geringen Warenwert. Zwei Mitarbeitern fielen die Täter aufgrund ihres Verhaltens im Supermarkt auf. Als diese die Unbekannten ansprechen wollten, traten sie die Flucht an. Ein Kunde versuchte noch, einen der Täter festzuhalten, wurde aber von dem zweiten davon abgehalten.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief positiv. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf die Täter im Umfeld des Marktes an und konnte sie aufgrund der Täterbeschreibung identifizieren. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Zudem wurde eine Gefährderansprache durchgeführt und das Diebesgut sichergestellt. Daneben erhielten die Diebe (28 und 21 Jahre) ein Hausverbot für das Lebensmittelgeschäft.

