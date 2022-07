Olpe: Ratsherr Wolfgang Wigger (54) verstorben

Olpe. Plötzlich und unerwartet verstarb am Samstag der langjährige Olper Ratsherr Wolfgang Wigger.

Die Todesnachricht schockte am Sonntag Nachmittag u. a. zahlreiche Kommunalpolitiker und Feuerwehrleute: Der 54-jährige Ratsvertreter Wolfgang Wigger verstarb am Samstag plötzlich und unerwartet während eines Urlaubs in Griechenland.

Bürgermeister Peter Weber zeigte sich auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntag schockiert über den Tod des fast gleichaltrigen Ratsvertreters, über dessen Tod er erst kurz zuvor informiert worden war. Wigger war seit 2009 im Stadtrat und 2015 gegen Weber für die SPD als Bürgermeisterkandidat angetreten.

Wigger war nicht nur leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, sondern auch begeisterter Feuerwehrmann. Seit über 40 Jahren gehörte er zur Olper Wehr, war zuletzt u. a. Atemschutzgerätewart und Drehleiter-Maschinist.

2020 hatte Wigger, vorher viele Jahre Vorsitzender der SPD Olpe, mit seinem Bruder Manfred und Christian Hohn die neue Fraktion Offene Liste Olpe (OLO) gegründet, für die er bei der Kommunalwahl 2020 auch in den Stadtrat einzog. Dem Stadtrat gehörte der Olper seit 2009 an.

Wigger hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

