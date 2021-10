Olpe: Risiko-Management gegen die Fluten

Olpe. Auf mögliche Hochwasserereignisse will die Stadt Olpe künftig besser gerüstet sein. Wie? Hier mehr dazu.

Starkregenereignisse führten in den vergangenen Jahren in weiten Teilen Deutschlands zu erheblichen Schäden und kosteten viele Menschenleben. Die Stadt Olpe hat aktuell Starkregen-Gefahrenkarten und ein Bürgerinformationsportal erstellt. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Starkregen-Risiko-Management-System soll für das Stadtgebiet kritische Punkte aufdecken und mögliche Gefahren durch Starkregen abwehren oder vermindern.

Die Stadt dazu: „Regenereignisse mit sehr hohen Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit treten hauptsächlich in den Sommermonaten in einem sehr begrenzten Gebiet auf und sind nur schwer vorhersehbar. Hinzu kommt, dass die plötzlich auftretenden Regenmassen insbesondere bei enger Bebauung und stark versiegelten Flächen oftmals nicht vom öffentlichen Kanal- sowie vom Gewässernetz vollständig aufgenommen werden können. Neben der kommunalen Vorsorge ist die Eigenvorsorge der Bürger notwendig.“

Seit 2018 im Visier

Die Stadt Olpe befasse sich seit 2018 intensiv mit der erhöhten Gefahr durch Starkregen und Sturzfluten: „Nach Abstimmungen mit der Bezirksregierung Arnsberg im Hinblick auf Fördermöglichkeiten konnte im Winter 2019 mit der Ausschreibung von Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Starkregen-Risiko-Management-Systems der Grundstein gelegt werden. Der Projektstart folgte im Juni 2020 nach dem positiven Förderbescheid und der Beauftragung des Ingenieurbüros Dr. Pecher AG aus Erkrath.“

Starkregenereignis auf dem Olper Marktplatz im Oktober 2019. Foto: Privat

Das Ingenieurbüro habe, basierend auf topografischen Höhendaten, ein digitales Geländemodell unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes und wichtigen Gewässerabschnitten für das gesamte Stadtgebiet erstellt: „Im Anschluss erfolgten Modellberechnungen. Es wurden ein außergewöhnliches und ein extremes Starkregenereignis simuliert.“ Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten. Aber auch eine Gefährdungsanalyse und eine Risikoanalyse, sowie ein Handlungskonzept zur Minderung von Schäden infolge eines Starkregenereignisses für die Stadt Olpe wurde erarbeitet.

Erste Maßnahmen sind durch die Stadtverwaltung bereits projektbegleitend ausgeführt, weitere Schritte befinden sich in Umsetzung und Planung.

Thomas Stupperich, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Olpe: „Auch in Olpe vermehren sich die Starkregenereignisse, und das Thema wird uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen. Umso wichtiger ist es, besonders gefährdete Bereiche zu identifizieren und Präventionsmaßnahmen zu treffen. Hier sind wir als Stadtverwaltung gefragt, gleichzeitig steht jeder, der ein Grundstück oder eine Immobilie besitzt oder gemietet hat, in der Eigenverantwortung, sich abzusichern.“

Karten sind einsehbar

Jeder Bürger könne nunmehr für das eigene Grundstück mittels online verfügbarem Auskunfts- und Informationssystem (AIS) die erstellten und animierten Starkregengefahrenkarten im Stadtgebiet einsehen. Als unterstützendes Hilfsmittel stünden dort ebenso ein Risikosteckbrief für eine erste Risikoanalyse und weitergehende Informationen zur Verfügung.

Die Stadt: „Grundsätzlich gilt, dass Eigentümer wie Mieter die Verantwortung tragen, in Eigenvorsorge Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmung vorzunehmen. Hierbei sind die Risiken und Gefährdungen für jedes Gebäude und Grundstück einzeln zu bewerten. Nur durch starke Eigenvorsorge sind mögliche Großschadenslagen zu umgehen und Schadenspotenziale zu minimieren.“

Informationen online

Karten und Informationen rund um das Thema Starkregen im Stadtgebiet Olpe sind unter folgendem Link zu finden: www.olpe.de

Bei Fragen steht das Team der Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse: starkregen@olpe.de zur Verfügung.

