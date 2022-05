Olpe: Ritterschlag für Markus Bröcher und Christian Schulte

EGS-Vizepräsident Horst Thoren überreicht Kreisoberst Markus Bröcher (r.) die Urkunde zur Aufnahme in die Ritterschaft des Heiligen Sebastianus in Europa.

Rüblinghausen. Markus Bröcher aus Rüblinghausen und Christian Schulte aus Hülschotten wurden in die Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa aufgenommen.

Auf Einladung des St. Matthäus Schützenverein Rüblinghausen fand kürzlich die Regionaltagung der Region 1 der Europäischen Gemeinschaft der Schützen in Europa (EGS) in der Kreisstadt Olpe und dem Ortsteil Rüblinghausen statt. Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung sahen sich die Delegierten und Ritter der Europa-Schützen endlich wieder und feierten ein echtes Fest der Begegnung. Der Freitag stand ganz im Zeichen der Ritterschaft vom Heiligen St. Sebastianus in Europa.

Die Schützenmesse in der Kirche des Mutterhauses der Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung wurde getragen von der wortstarken Predigt des örtlichen Pfarrers Johannes Hammer. Unter dem Eindruck der Worte von Pfarrer Hammer zu Verantwortung und Mut im Christsein wurden 25 Schützenbrüder in die Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa aufgenommen. Darunter waren auch der Kreisoberst des Kreisschützenbunds Olpe, Markus Bröcher aus Rüblinghausen und sein Stellvertreter Christian Schulte aus Hülschotten. Sie erhielten den Ritterschlag und das Ritterkreuz von Vizepräsidenten Horst Thoren aus Korschenbroich und Vizepräsidenten Jos Verbeten aus GA Sint Anthonis Niederlande. Die 1985 gegründete Ritterschaft – die EGS ist Stipendiat - hat vor allem die Aufgabe, das christliche Element des Schützenwesens zu wahren und zu stärken. Ihr gehören mittlerweile über 800 Mitglieder aus ganz Europa an. Die feierliche Investitur wurde von Musikerinnen und Musikern aus Iseringhausen unter der Leitung von Matthias Reißner sowie dem Organist Thomas Maiworm aus Eichen hochklassig gestaltet.

Gemütlicher europäischer Schützenabend

Nach dem Gottesdienst trafen sich dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem gemütlichen europäischen Schützenabend im Schützenhaus in Rüblinghausen. Dort hatten dann alle Teilnehmer die Gelegenheit, die neuen Mitgliedern der Ritterschaft zu begrüßen und zu gratulieren. Der 1. Vorsitzende und Major vom ausrichtenden St. Matthäus Schützenverein, Joachim Kleine, begrüßte die Gäste mit einem humorvollen Blick in die Geschichte des Schützenvereins und der Ortschaft Rüblinghausen, die in diesem Jahr auf ihre 600jährige erste Erwähnung zurückblicken kann.

Am nächsten Morgen fand dann die Regionaltagung der Region 1 der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen statt. Die Region 1 ist zuständig für Europa Mitte/ Nord (Deutschland, nördlich des Mains).

Auf der Tagesordnung standen neben den üblichen Formalitäten, Berichten und Gedenken an die Verstorbenen Schützenschwestern und Schützenbrüder auch der Jahresrückblick des Regionalpräsidenten Bernhard Adams (Alten-Rüthen). Bernhard Adams konnte von den Aktivitäten, die auch in Pandemiezeiten stattgefunden haben, so z.B. die Flutopferhilfe, die Spendenaktionen, sowie Tagungen des Präsidiums und des Ritterrates berichten.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Bernhard Adams erneut einstimmig zum Regionalpräsidenten wiedergewählt. Generalsekretär Peter Olaf Hoffmann (Dormagen) verlieh im Anschluss Bernhard Adams für seine Verdienste um das europäische Schützenwesen das Verdienstkreuz in Silber der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen.

Im Amt des Referenten für Brauchtum und Medien bestätigt

Neuerungen gab es bei der Wahl der beiden Referenten für Brauchtum und Medien. Gebhard Gohla (Peine) erklärte, dass er nach über 20-jähriger Vorstandsarbeit in der Region 1 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht. Als sein Nachfolger wurde Karl Heinz Bursmeier (Salzkotten) einstimmig gewählt. Sven Wottrich (Marienheide) wurde einstimmig im Amt des Referenten für Brauchtum und Medien bestätigt.

Regionalsekretär Friedhelm Pauen (Korschenbroich) berichtetet über die Zusammenarbeit der Region 1 mit dem Deutschen Kinderhospizverein e.V. Die Region 1 konnte im letzten Jahr stolze 6.666 für die Hospizarbeit zur Verfügung stellen. Hubertus Sieler, Ansprechpartner für Familien vom Kinderhospizverein, konnte Eindrucksvoll aus der Arbeit des Vereins berichten. Eine Hutsammlung für den Kinderhospizverein unter den Anwesenden erzielte 590 €, die dann von der Region auf 1.000 € aufgestockt wurde.

Peter-Olaf Hoffmann berichtet über die vielfältigen Aktivitäten der EGS im Rahmen der Ukraine-Solidaritätshilfe. Auch hier wurden von den Versammlungsteilnehmern 800 € gespendet.

Es folgten Berichte zu dem anstehenden europäischen Schützentreffen in Deinze/Belgien im August 2022 und der geplanten Rom-Wallfahrt Ende September 2023.

