Olpe: Rollerfahrer (21) stürzt und kommt ins Krankenhaus

Sondern. Der Fahrer kam von der Fahrbahn auf der L 563 in Sondern ab und stürzte in eine Böschung. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Sonntag ist ein 21-jähriger Rollerfahrer gegen 10.30 auf der L 563 in Sondern verletzt worden. Dieser befuhr die Straße von Olpe-Rhode kommend in Richtung Talbrücke Sondern.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

An dem Roller entstand geringer Sachschaden.