Olpe: Sattelzugmaschine gestohlen – Zeugen werden gesucht

Olpe. Von einem Parkplatz am Saßmicker Hammer wurde eine Sattelzugmaschine gestohlen. Der Beutewert liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Donnerstag, 21. September, haben unbekannte Täter gegen 1.40 Uhr eine Sattelzugmaschine von einem Parkplatz am Saßmicker Hammer entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte der Fahrer die Sattelzugmaschine mit Auflieger am Vorabend gegen 22 Uhr vor Ort ab. Als ein weiterer Fahrer gegen 3.40 Uhr den Parkplatz betrat, stand nur noch der entkoppelte Auflieger dort.

Bei der Sattelzugmaschine handelt es sich um einen Lkw, Sattelzugmaschine, Mercedes-Benz, Typ 1841 LS/ 934.03, Farbe rot-blau-silber mit Olper Kennzeichen. Der Beutewert liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (02761) 9269-0 entgegen.

