Olpe: Schadensanierer Polygonvatro wächst weiter

Polygonvatro ist nach Brandschäden wie hier an der ehemaligen Realschule Olpe ein gefragter Ansprechpartner.

Olpe. Der größte europäische Schadensanierer Polygonvatro mit Zentrale in Olpe übernimmt das Siegener Unternehmen SMD aus derselben Branche.

Der weltweit agierende Brand- und Wasserschaden-Sanierer Polygonvatro mit Hauptsitz in Olpe wächst weiter. Wie die Unternehmenszentrale am Montag mitteilte, übernimmt Polygonvatro die SMD Sanierungs-Management GmbH aus Siegen. Das Siegerländer Unternehmen, so die Pressestelle von Polygonvatro, sei ein führendes Unternehmen im Bereich der Brand- und Wasserschadensanierung und beschäftige derzeit rund 75 Mitarbeiter.

Vor 10 Jahren sei die SMD als Tochterunternehmen aus der StieglerGruppe heraus entstanden und habe sich als Komplettdienstleiter auf die Sanierung nach Brand- und Wasserschäden spezialisiert. Seit der Gründung durch die Brüder Georg und Christian Stiegler habe das Unternehmen bereits über 28.000 Projekte realisiert.

„SMD hat sich als leistungsstarkes Unternehmen einen Namen gemacht. Es ist toll, dass wir über den

Jahreswechsel hinaus diese Übernahme gemeinsam vereinbaren konnten. In Zukunft können wir die

bestehende Infrastruktur von SMD nutzen, um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Damit bauen wir unsere Führungsposition im Bereich der Brand- und Wasserschadensanierung noch weiter aus“, wird Polygonvatro-Geschäftsführer, Diplom-Ingenieur Andreas Weber (CEO) zur Übernahme zitiert.

Hintergrund: SMD ist neben der RecoSan GmbH aus Kamp-Lintfort bereits die zweite Übernahme von Polygonvatro innerhalb kürzester Zeit. Mit SMD steigere Polygonvatro die Präsenz im Kreis Siegen-Wittgenstein und den weiteren, angrenzenden Kreisen unweit der eigenen Hauptverwaltung in Olpe.

„Wir freuen uns über die zukünftige Zusammenarbeit. Durch die Übernahme können wir uns hier in der Region weiterentwickeln und auf einen starken Partner zurückgreifen“, bekräftigen Georg und

Christian Stiegler, Geschäftsführer von SMD, ihre positive Einschätzung.

Zur Firmenhistorie von Polygonvatro: 1992 gründete Diplom-Ingenieur Andreas Weber die Vatro Bautrocknungs GmbH in Olpe und erweiterte das Angebot Stück für Stück bis hin zum Komplettsanierer nach Brand- und Wasserschäden inklusive von Leckage-Ortungen. Nach der Fusion 2011 mit Polygon zu Polygonvatro ist das Unternehmen heute weltweit tätig und in Europa der größte Schadensanierer. Den Jahresumsatz gibt die Gruppe mit rund 680 Millionen Euro an, rund 4600 Beschäftigte arbeiten für die Sanierungsspezialisten.