Olpe: Schon wieder Diebstähle aus Fahrzeugen

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Diebstählen aus Autos in Olpe.

Olpe. Zwei weitere Betroffene haben sich bei der Polizei Olpe gemeldet, weil Unbekannte aus ihren Auto Elektronikteile gestohlen hatten.

Am Montag, 14. November, haben der Polizei zwei weitere Geschädigte gemeldet, dass Unbekannte aus ihren Fahrzeugen Elektronikelemente gestohlen haben. Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 12. November (11 Uhr), und Montag, 15. November (12 Uhr), in der Wittenberger Straße. Hier entwendeten die Täter sämtliches Elektro-Equipment aus der Armatur des geparkten Mini. Der zweite Diebstahl geschah zwischen Sonntag, 14. November (16.30 Uhr) und Montag, 15. November (15.30 Uhr) in der Breslauer Straße. Hier stahlen die Unbekannten das Multimediasystem sowie das Lenkrad aus einem BMW.

Hinweise an die Polizei

In beiden Fällen sicherte die Kriminalpolizei Spuren und übernahm die Ermittlungen. Der Wert der entwendeten Elektronik lag im fünfstelligen Eurobereich. Bereits am Wochenende erstatteten zwei Pkw-Besitzer Anzeige bei der Polizei, da auch aus ihren Fahrzeugen, ebenfalls ein BMW und ein Mini, hochwertige Multimedia- und Navigationselemente gestohlen wurden.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

