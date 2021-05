Olpe: Schützenfest fällt wegen Corona auch dieses Jahr aus

Olpe. Corona lässt dem Schützenverein Olpe keine andere Wahl: Auch das diesjährige Schützenfest muss ausfallen. Was stattdessen zumindest geplant ist.

Das Olper Schützenfest fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. „Auch wenn die laufende Impfkampagne uns gute Aussichten für die Zukunft beschert, kommt diese für unser Schützenfest zu spät“, teilt der Vorstand des Schützenvereins am Dienstagabend mit.

„Lassen Sie uns, jetzt erst recht, positiv in die Zukunft blicken und uns auf eine unbeschwerte Schützenfestsaison freuen – nunmehr aber 2022“, appelliert der Vorstand an die Mitglieder und alle Freunde des Schützenwesens.

Am Tag, an dem eigentlich die Beffprobe stattfinden sollte, wird es wieder die Möglichkeit geben, vorbestellte Beffs für den Genuss zu Hause am Ümmerich abzuholen. Die Beffs hierfür werden dafür erneut von der Firma Dornseifer nach urtümlichem Rezept zubereitet. Details hierzu folgen in den nächsten Wochen.

Außerdem startet im Juni ein Onlineshop mit einer eigenen Kollektion rund um das Olper Schützenfest und den Ümmerich.

Während Veranstaltungen verboten werden, treten wegen der sinkenden Fallzahlen im Kreis Olpe ab Donnerstag weitgehende Lockerungen in Kraft: Die neuen Corona-Regeln im Überblick.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe