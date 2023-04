Olpe: Senior fährt durch Schranke und prallt gegen Hauswand

Olpe. Ein 77-jähriger Mann ist mit seinem Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren. Vermutlich hatte der Mann das Gas- und Bremspedal verwechselt.

Weil er nach ersten Angaben der Polizei vermutlich das Gas- und Bremspedal verwechselt hat, hat ein 77-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen in der Bergstraße in Olpe einen Unfall verursacht. Weiter erklärte die Polizei vor Ort, beabsichtigte der Senior vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes losfahren. Dafür stand er vor einer verschlossen Schranke. Vor dem Schrankenautomaten verwechselte er dann vermutlich das Gas- und Bremspedal. Erst prallte der Wagen gegen die Schranke, die aus der Halterung flog, dann endete die Fahrt frontal vor einer Hauswand. Zusätzlich touchierte er noch ein stehendes Fahrzeug.

+++ Lesen Sie hier: Neue Disko in Olpe – Das sind die ersten Bilder aus dem Bierbrunnen +++

Vorsorglich wurde der Unfallverursacher durch den Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gefahren. Zu möglichen Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe