Olpe: SGO-Schüler sammeln 601 Euro für die Bongaschule

Olpe Frederik Neumann, Paula Hesse und Jonathan Hesse engagieren sich mit tollen Aktionen. Unterstützung für Projekt von Dr. Reichenbach.

Unermüdlich setzt sich Dr. Gerd Reichenbach seit 1999 für den Aufbau der Bongaschule im Ngodini Tal im Zululand, einer der ärmsten Gegenden in Südafrikas, ein. Aus einer Baracke sind dort die Bonga High School und die Grundschule entstanden. In all den Jahren hat der Olper Arzt viel Unterstützung aus der Heimat bekommen: vom Rotary Club Olpe, vielen Menschen aus Olpe und Umgebung und vom Städtischen Gymnasium Olpe (SGO). Seit 2002 gibt es eine Schulpartnerschaft zwischen dem SGO und der Bongaschule. Zahlreiche Aktionen gingen seitdem bereits über die Bühne.

Zwei Schüler und eine Schülerin des Städtischen Gymnasiums haben jetzt eine weitere tolle Aktion gestartet, um die Kinder in Südafrika zu unterstützen: Frederik Neumann, Paula Hesse und Jonathan Hesse. „Wir kennen das Projekt Bongaschule von Dr. Gerd Reichenbach und unserer Schule, dem SGO, und wollten den Einsatz von Dr. Reichenbach unterstützen“, sagt Jonathan Hesse.

Kuchenverkauf am SGO

Einige Aktionen stellte das Trio im November und Dezember auf die Beine. Es gab einen selbst organisierten Kuchenverkauf am Städtischen Gymnasium in Olpe. „Wir wurden unterstützt von Freunden, die Kuchen, Muffins und Cookies gebacken haben“, berichtet Jonathan Hesse. Zudem stellten die drei SGO-Schüler Spendenboxen bei Handballspielen auf.

Darüber hinaus wurden selbstgebackene Plätzchen in der Nachbarschaft verteilt und um Spenden gebeten. „Als letztes haben wir auch noch Spenden in der Verwandschaft gesammelt“, so Jonathan Hesse. Unter dem Strich kam die stolze Summe von 601,97 Euro für den guten Zweck zusammen. Ein tolles Geschenk in der Vorweihnachtszeit für die Schülerinnen und Schüler im Zululand!

