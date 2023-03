Kirchenjubiläum Olpe: So feiert die Kirchengemeinde in Rhode ihr Jubiläum

Rhode. 400 Jahre ist die katholische Pfarrgemeinde geworden. Das Jubiläum stand bereits 2021 im Kalender, doch dann kam Corona. Nun wird es nachgeholt.

Jubiläum wird am Sonntag in Rhode gefeiert: 400 Jahre alt ist die katholische Pfarrgemeinde geworden. Das eigentliche Jubiläum stand bereits 2021 im Kalender, doch sorgte die Corona-Pandemie auch hier für eine Verschiebung der Feierlichkeiten, die nun folgen sollen. Ehrengast des Fests wird Weihbischof Josef Holtkotte sein, der am Sonntag, 12. März, ab 10 Uhr in der St.-Cyriakus-Kirche Rhode einem Festgottesdienst vorsteht. Er ist auch Festprediger. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Begegnung in der der Kirche unmittelbar benachbarten Aula der Grundschule Rhode.

Erste Kirche ist viel älter

Wie Pfarrer Johannes Hammer mitteilt, lässt sich die Geschichte der Rhoder Gemeinde bis ins 11. bzw. 12. Jahrhundert zurückverfolgen. „Es entstand ein erstes Gotteshaus wohl auf der Basis einer adeligen Eigenkirche“, ist der ausführlichen Homepage der Pfarrei zu entnehmen. „Wahrscheinlich wird im 12. Jahrhundert der noch heute stehende romanische Turm errichtet.“ Lange hatte es geheißen, die älteste Pfarrkirche des Olper Landes stehe in Rhode, doch gibt es dafür keine stichhaltigen Beweise. Die älteste urkundliche Erwähnung eines Gotteshauses in Rhode datiert auf das Jahr 1441. In den folgenden Jahrhunderten erwarb die Rhoder Kirche zahlreiche Güter in der näheren Umgebung durch Schenkung und Kauf. Am 6. November 1621 – drei Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges – wurde die Rhoder Filialkirche von der Mutterpfarrei Olpe abgepfarrt.

In der erzbischöflichen Begründung heißt es wörtlich: „Sie entbehrten, wie auch ihre Vorfahren, nicht selten der Hirtensorge und des Trostes der geistlichen Amtswaltung, zumal in diesen gefährlichen Zeitläufen (…). So könnten erwachsende Menschen und insbesondere zarte Taufkindchen gar oft nicht in Genuss geistlicher Güte kommen, da der Pastor gar nicht oder nicht rechtzeitig erreichbar ist.“ Damals gehörten zur Pfarrei Rhode die Ortschaften Neger, Waukemicke, Niederstenhammer, Hohl und Stade mit insgesamt 400 Kommunikanten. Mit der Erhebung zur eigenen Pfarrei erhielten die Rhoder auch das Recht der eigenen Pfarrerwahl, die nicht selten auch zu tiefen Zerwürfnissen unter der Rhoder Bevölkerung führte. Seit der Erhebung zur Pfarrei bis zur Entstehung unseres Pastoralverbundes versahen 21 Pfarrer ihren Dienst in Rhode.

Inzwischen in privaten Händen

Um 1750 wurde das heute noch erhaltene Pfarrhaus als Wohnstätte der Rhoder Pfarrer errichtet, inzwischen ist es in privaten Händen. Zur gleichen Zeit wurde der Gemeinde aufgegeben, die Kirche „wegen ihrer Enge, Feuchtigkeit und Dunkelheit (…) zu vergrößern und das Gewölbe zugleich zu erhöhen“.

Allerdings dauerte es nochmals über 70 Jahre, bis Schließung und Abbruch der alten Kirche durch den Landrat verfügt wurden. Der alte Turm blieb erhalten, am 2. Dezember 1829 wurde die neue Kirche durch den Drolshagener Pfarrer Mambau eingeweiht. Pfarr- und Jugendräume sowie ein Kindergarten gehören heute zum Kirchengelände. Zur Rhoder Pfarrei gehören auch die Kapellengemeinden Maria Hilf in Sondern und St. Apollonia in Waukemicke mit ihren umliegenden Ortschaften und Weilern.

Im Beichtstuhl vom Blitz erschlagen Eine prägende Gestalt der 400-jährigen Kirchengeschichte von Rhode ist Pfarrer Joseph Cordes (1841–1879), der während des Kulturkampfes unerschrocken weiter als Seelsorger in Rhode wirkte. Dabei wurde er am 28. Juni 1879 im Beichtstuhl von einem Blitz erschlagen. Cordes wurde an der Südseite der Kirche am ehemaligen Eingang beigesetzt.

Die 1621 erworbene Selbstständigkeit ist weiterhin vorhanden – als kirchenrechtliches Konstrukt ist die Pfarrei St. Cyriakus Rhode weiterhin eigenständig und hat einen eigenen Kirchenvorstand, der die juristische Verantwortung trägt. Seelsorglich allerdings ging sie 2001 weitgehend zu Ende, als Rhode Teil des damaligen Pastoralverbunds Olpe wurde, der wiederum im heutigen Pastoralen Raum Olpe/Kirchspiel Drolshagen aufgegangen ist.

