Einzelhandel Olpe: So kreativ nutzen Einzelhändler Leerstand in der City

Olpe. Vier Einrichter aus Olpe möchten weg vom Konkurrenzgedanken und starten eine besondere Kooperation. Die soll es auch auf Social Media geben.

Den derzeitigen Leerstand des Ladenlokals im Haus Kölner Straße 6 ergreifen vier Olper Unternehmen als Chance auf eine kreative Zwischennutzung. Unter dem Arbeitstitel „Olpe – eure Einrichtungsstadt“ zeigen vier Einzelhändler, die sich in Olpe mit dem Thema Einrichtung befassen, gemeinsam ihr Angebot. „Olpe hat ein unheimliches Potential an hochklassigen Einrichtungsstudios mit dem dazugehörigen Serviceportfolio“, so Sebastian Reither vom Möbelhaus Zeppenfeld.

+++ Lesen Sie auch: Warum Bürger aus Scheda sauer auf den Kreis sind +++

Ziel sei es, die Vielfalt der Olper Einrichtungslandschaft sichtbar zu machen, weg vom Konkurrenzdenken. „Als Startpunkt schien uns der nun anstehende Streetfoodmarkt ein gutes Datum“, so Reither. Daher mietete er gemeinsam mit Benedikt Halbe von „Das Küchenhaus Olpe“, Marcus Meyer von Betten Meyer und Ömer Kandemir („Ömers Art of living“) das ehemalige Ladenlokal von „Der Laaden“ übergangsweise. Weitere Kollegen hätten ebenfalls großes Interesse an dieser Art der Präsentation und nur aufgrund der Kürze der Zeit nicht mitgemacht. Die Beteiligung weiterer Einrichtungsspezialisten sei aber möglich und gewollt.

Auch soll die Idee weiter ausgebaut werden, etwa durch gemeinschaftliche Auftritte in Social-Media-Kanälen, „denn wir sind zwar lokal verwurzelt, um den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, persönlich und gut beraten zu werden und Dinge anzufassen und auszuprobieren, aber auch entsprechend am Puls der Zeit, dass wir die zur Verfügung stehende Technik nutzen, um nah am Kunden zu bleiben“, so Reither.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe