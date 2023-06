Olpe-Sondern: Die „leckersten“ Fotos vom Streetfood-Festival

Kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt gab es am Wochenende beim Street Food Festival an der Sonderner Seepromenade.

Beim ersten Streetfood-Festival wird die Seepromenade zur Gourmet-Meile. Hier sind die schönsten Schlemmer-Bilder.

Rund 20 Foodies sorgten am Wochenende beim ersten „Cheatday“ Streetfood Festival in Sondern für ein breites kulinarisches Angebot. Die Seepromenade als Treffen der Feinschmecker war der ideale Ort, denn gleichzeitig konnte man die wunderbare Seekulisse genießen. Genießen war das Stichwort für die Besucher, denn es gab nicht nur Bekanntes wie Hamburger und Co, sondern auch süßes, exotisches, veganes und vieles mehr. Auf die Kinder wartete ein eigenes Programm mit Spiel und Spaß. Rundum eine gelungene Premiere.

Die schönsten Fotos vom Streetfood-Festival in Sondern Kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt gab es am Wochenende beim Street Food Festival an der Sonderner Seepromenade. Foto: Barbara Sander-Graetz

