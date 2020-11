Olpe: Sophia Calate steht für Kabel Eins vor der Kamera

Sophia Calate – Deutschlands bekannteste Influencerin in der Automobil-Branche – wird am Sonntag, 15. November, bei Kabel Eins zu sehen sein. Die 28-Jährige aus dem Kreis Olpe ist Teil des neuen Formates „PS Perlen“, das zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

„Ich habe mich da total drüber gefreut“, erzählt die Testfahrerin und YouTuberin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Bei einem neuen Format zur Top-Sendezeit dabei zu sein, das ist natürlich super.“ In dem Format „PS-Perlen“ begleitet Kabel Eins unterschiedliche Frauen aus der Kfz-Branche.

PS-starke Autos

Und so schaut der Sender Sophia Calate bei ihrem Beruf als Automobil-Influencerin über die Schulter, während sie PS-starke Autos testet oder ihre YouTube-Videos dreht. Die Zuschauer dürfen sich auf sportliche Autos und schöne Kulissen freuen. Unter anderem wurde in Österreich auf dem Großglockner und im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart gedreht. „Das Endprodukt kenne ich auch noch nicht“, erzählt Sophia Calate. „Da bin ich echt gespannt, was daraus geworden ist. Es wird auf jeden Fall ein bunter Mix werden.“