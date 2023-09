Olpe: Stadt kauft ehemaliges Federnwerk Lütringhausen

Die Stadt hat das stillliegende ehemalige Federnwerk gekauft und will den Ortsteil Lütringhausen so weiterentwickeln.

Lütringhausen. Der Kauf des stillliegenden Industrieunternehmens soll der Entwicklung des Dorfs Lütringhausen dienen. Auch an den Hochwasserschutz wird gedacht.

Die Stadt Olpe hat das Gelände des stillgelegten Federnwerks in Lütringhausen gekauft. Wie die Kreisstadt mitteilt, hat sie sich mit der Firma Thyssen-Krupp über den Kauf des ehemaligen Werkes geeinigt. In ihrer Sitzung am 6. September habe die Stadtverordnetenversammlung dem Erwerb der Flächen zugestimmt. Aufgrund der jahrhundertelangen gewerblichen Nutzung des Grundstücks, das sich durch die Mitte des Ortes zieht und diesen teilt, sowie der direkten Ansiedlung einzelner Wohngebäude sei eine klassische Gemengelage entstanden. Nun soll durch ein nachhaltiges und wirtschaftlich tragfähiges Konzept eine bedarfsgerechte und verträgliche Entwicklung für das gesamte Dorf erfolgen.

Der erworbene Grund und Boden biete zum einen Raum für dringend benötigte Wohn- und Gewerbeflächen, zum anderen Potenzial für Freizeit- und Erholungsareale. Zudem eröffne sich die Chance einer räumlichen Verknüpfung der getrennten Ortsbereiche. Nicht zuletzt könnten Teile des Geländes als Rückhalteflächen bei Überschwemmungssituationen dienen und seien von großer Bedeutung für den Hochwasserschutz, da sie am Olpebach liegen, der in ihrem weiteren Verlauf durch die Kernstadt führt und anschließend in die Bigge mündet.

Mit einer Ideenskizze gibt die Stadt eine Vorstellung von dem, was aus dem Industriegelände werden könnte. Foto: Stadt Olpe

In einer im Auftrag von Thyssen-Krupp durchgeführten Gefährdungsabschätzung habe ein Ingenieurbüro im Januar 2022 bestätigt, dass die geplante Nachnutzung gemäß der Prüfwerte umsetzbar sei. Judith Feldner, Technische Beigeordnete der Kreisstadt Olpe, erklärt: „Der Kauf der Liegenschaft ist eine einmalige Gelegenheit, die vorherrschende Gemengelage aufzulösen, den Ortsteil Lütringhausen städteplanerisch weiterzuentwickeln und somit attraktiver zu gestalten. Teile des Gebietes können renaturiert, andere Bereiche als Bauland ausgewiesen werden – wie die von uns angefertigte Ideenskizze veranschaulicht. Aus unserer Sicht handelt es sich um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Selbstverständlich werden wir mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in den Dialog treten und sie in die Planungen einbeziehen.“

Ende des Jahres 2021 hatte die Firma Thyssen-Krupp den Betrieb in Lütringhausen eingestellt und das Gelände zum Kauf angeboten. Ausreichende Mittel zum Kauf des Grundstücks standen im Haushalt der Kreisstadt Olpe zur Verfügung. Die Stadt hatte sich das Vorkaufsrecht gesichert und hatte damit Kaufinteressenten aus der heimischen Wirtschaft außen vor gelassen.

