Olpe: Städtisches Gymnasium erneut Digitale Schule

Olpe. Auszeichnung für das Städtische Gymnasium Olpe: Erneut Digitale Schule. Warum? Hier mehr darüber… .

Nur 66 Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr als „Digitale Schule“ ausgezeichnet, darunter erneut das Städtische Gymnasium Olpe (SGO). Mit über 200 ausleihbaren Tablets und Laptops, einer modernen Ausstattung der Klassenräume und einer eigenen Tablet-Klasse setzt sich das SGO das Ziel, seine Schülerinnen und Schüler in Zeiten einer globalisierten und immer stärker digitalisierten Welt auf die Zukunft vorzubereiten.

Bereichert den Unterricht

Das SGO arbeitet beständig daran, digitale Kompetenzen zu vermitteln und die bereits gute Ausstattung weiter auszubauen: in diesem Schuljahr konnten zusätzliche Tablet-Trolleys angeschafft werden, die in allen Lerngruppen und Fächergruppen zum Einsatz kommen können. Einfache digitale Tools bereichern so den Unterricht und vermitteln wichtige Kompetenzen, sie erleichtern auch den Schulalltag – so kann der nächste Eltern- und Schülersprechtag online stattfinden, sodass sich Erziehungsberechtigte Anfahrt und Parkplatzsuche sparen können. Das Verknüpfen von Infrastruktur, pädagogischen Konzepten und einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Kollegium, Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und außerschulischen Partnern sorgt für ein zeitgemäßes Bildungsangebot am SGO, welches mit der Auszeichnung als „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurde.

Bildungsangebot Weitere Informationen zum Bildungsangebot des SGO sowie Hinweise zum Anmeldeverfahren finden Sie auf der Homepage des SGO unter der Rubrik Interessierte unter https://gymnasium-olpe.de/interessierte/das-sgo.

Für ein weiteres Profil wurde das SGO ebenfalls kürzlich in einer Onlineveranstaltung von der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, ausgezeichnet: Nach dreijähriger erfolgreicher Profilbildung darf sich das Städtische Gymnasium wieder als „MINT-freundliche Schule“ bezeichnen. Mit seinen vielen Schwerpunkten in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik und den Unterrichtsfächern der Naturwissenschaften möchte das SGO seine Schülerinnen und Schülern für MINT-Themen begeistern – zum Beispiel in der JIA (Junior-Ingenieur-Akademie), in der die teilnehmenden Mädchen und Jungen in Ruhe an technischen Projekten tüfteln können.

„Nach der Auszeichnung als IB World School sind diese beiden erneuten Zertifizierungen ein weiteres Zeichen für eine lebendige Schule mit engagierten Lehrkräften“, freut sich Schulleiter Holger Köster über das Erreichte.

Kennenlerntag am 27. November

Um das vielfältige Bildungsangebot des SGO kennenzulernen und um Eltern bei der Wahl der passenden weiterführenden Schule für ihr Kind zu unterstützen, bietet das Städtische Gymnasium Olpe am Samstag, 27. November, Gelegenheit, die Schule kennenzulernen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, ab 9.30 Uhr können sich die Kinder in der großen Turnhalle treffen, dort werden die zukünftigen Fünftklässler entsprechend ihrer Grundschulzugehörigkeit in Kleingruppen eingeteilt. Anschließend erhalten die Kinder einen Einblick in die Unterrichtsarbeit der verschiedenen Fächer. Währenddessen findet im Forum des SGO eine Informationsveranstaltung für die Eltern statt. Im Verlauf der gesamten Veranstaltung besteht die Möglichkeit zu ausführlichen Gesprächen mit Lehrern, Eltern und Schülern. Zudem stellen sich der Schulsozialarbeiter Frank Böhm, der Elternpflegschaftsvorsitzende Andreas Fischer sowie die Schülervertretung vor.

Für den Besuch der Veranstaltung im Forum gilt die 3G-Regel, daher wird um das Vorzeigen eines entsprechenden Nachweises gebeten. Darüber hinaus bittet das SGO darum, dass pandemiebedingt nur ein Erziehungsberechtigter die Veranstaltung wahrnimmt.

Das Städtische Gymnasium stellt sich darüber hinaus auch Schülerinnen und Schülern der 10. Haupt- und Realschulklassen am Samstag vor. Diese Informationsveranstaltung für Seiteneinsteiger findet um 10.30 Uhr in der Aula der ehemaligen Pestalozzi-Schule statt.

