Olpe: Straßen werden für neue Fahrbahndecke gesperrt

Olpe. Bauarbeiten werden zwischen Dienstag und freitag in der Kreisstadt für umfassende Verkehrsbehinderungen sorgen.

Die Kreisstadt Olpe plant im Zeitraum von Dienstag bis Freitag, 4. bis 7. Juli, Deckenerneuerungen der Martinstraße, beginnend am Kurkölner Platz bis zum Kreisverkehrsplatz Pannenklöpperstraße, sowie der Winterbergstraße mit angrenzendem Abschnitt der Agathastraße.

Die Fahrbahndecke der Martinstraße vom Kurkölner Platz bis zum Kreisverkehrsplatz Pannenklöpperstraße sowie die Fahrbahndecken der Winterbergstraße von der Schützenstraße bis zur Straße In der Wüste und der Agathastraße zwischen Winterbergstraße und Westfälischer Straße sind laut Stadt in weiten Teilen beschädigt. Um weitere Beschädigungen zu verhindern, die Gesamtnutzungsdauer der Fahrbahn zu erreichen und weiterhin eine hinreichende Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, soll die Asphaltdeckschicht erneuert werden.

Hierbei erfolgt die Herstellung der Deckenerneuerungen unter Aufbringung einer etwa vier Zentimeter starken Asphaltdeckschicht nach vorherigem Abfräsen der vorhandenen Asphaltschicht gleicher Stärke. Die Arbeiten in den genannten Straßenabschnitten sind wie folgt geplant und aufeinander abgestimmt: Am 4. Juli werden von 6 bis etwa 11 Uhr Fräsarbeiten unter halbseitiger Sperrung der Martinstraße in Fahrtrichtung Kurkölner Platz durchgeführt. Vor Mittag erfolgt das Umsetzen der Fräsmaschinen in die Winterbergstraße. Die Winterbergstraße wird gegen 11 Uhr für den Verkehr vollgesperrt.

Am 5. Juli erfolgt von 6 bis etwa 15 Uhr die Asphaltierung der Winterbergstraße inklusive der Parkstreifen und der Agathastraße zwischen der Winterbergstraße und der Westfälische Straßen unter Vollsperrung. Von 6 Uhr bis circa 17 Uhr werden in der Martinstraße unter halbseitiger Sperrung die Fräsarbeiten in Fahrtrichtung Pannenklöpperstraße ausgeführt. Am 6. Juli erfolgen Restarbeiten an der Winterbergstraße unter Verkehr. Ab 6 Uhr wird die Martinstraße für die Asphaltarbeiten vollgesperrt. Am 7. Juli wird die Martinstraße ab etwa 6 Uhr freigegeben.

Für die Bauzeit werden Umleitungsstrecken ausgeschildert. Im Zeitraum der Vollsperrung der Winterbergstraße erfolgt die Umleitung der Anwohner des Imbergs über die Schützenstraße zur Westfälischen Straße. Bei halbseitiger Sperrung sowie Vollsperrung der Martinstraße wird eine Umleitung über die Kolpingstraße eingerichtet.

Das untere Parkdeck des Parkhauses P6 an der Schützenstraße bleibt während der Vollsperrung geschlossen. Der Parkplatz P10 in der Martinstraße ist ebenfalls während der Bauarbeiten temporär gesperrt. Die Gehwegbereiche der betroffenen Straßen sind von den Maßnahmen unberührt. Ebenso haben Rettungsdienste während der Arbeiten uneingeschränkte Zufahrt.

Die Kreisstadt Olpe bittet alle Bürgerinnen und Bürger für die notwendigen Arbeiten und die dadurch entstehenden Einschränkungen um Verständnis. Die Anliegerinnen und Anlieger werden frühzeitig von der Baufirma in Schriftform benachrichtigt.

