Olpe: Teures Fahrrad gestohlen und Auto beschädigt

Olpe. Ein Unbekannter ließ aus einem Carport in Sondern ein teures Rad mitgehen. Der Mann wurde beobachtet.

Aus einem Carport in der Sonderner Straße in Sondern ist in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr ein Fahrrad gestohlen worden. Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei, nachdem sie Unbekannten beobachtet hatte, der in einen Carport ging. Nur wenige Minuten später fuhr der Mann mit einem Fahrrad davon. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Als die Beamten vor Ort die Geschädigten aufsuchten, konnte festgestellt werden, dass ein schwarz-blaues Rad der Marke Bulls, Modell Cross-Tail, gestohlen wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss der Täter vorab das Fahrradschloss gewaltsam beschädigt haben. Dabei entstand auch Sachschaden an einem im Carport geparkten Fahrzeug. Der Sach- und Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Der Zeugin zufolge soll der Täter folgendermaßen ausgesehen habe: Größe: 180 cm bis 190 cm, Alter: zwischen 20 und 35 Jahren, schlanke Figur, Aussehen: dunkle, mittellange Haare, Bekleidung: dunkles T-Shirt, blaue Jeanshose, heller Rucksack auf dem Rücken. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Eine Spurensicherung wurde veranlasst. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

