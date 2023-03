Olpe: Trio überrumpelt Seniorin und stiehlt Geld

Die Polizei sucht drei Täter, die eine Seniorin in Olpe schädigten.

Olpe. Die Polizei fahndet nach drei Tätern, die am Freitag in Olpe ihr Unwesen trieben. Mit einem Trick gelangten sie in die Wohnung einer Seniorin.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag unter Verwendung einer Legende Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Straße „Zum Himmlischen Seifen“ in Olpe.

Zwischen 13.45 und 14.-30 Uhr klingelte zunächst eine Frau bei der Seniorin und erkundigte sich nach einer angeblichen Bewohnerin des Mehrfamilienhauses. Um eine schriftliche Notiz für die angeblich Gesuchte anzufertigen, gestattete die Seniorin der Frau den Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Verlauf betraten noch zwei weitere Personen, eine Frau und ein Mann, die Wohnung. Nachdem sich die Drei wieder aus dem Haus entfernt hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl einer größeren Geldsumme.

Die Täter/-innen wurden folgendermaßen beschrieben:1 . Weiblich, ca. 40-50 Jahre, südländisches Aussehen, elegante dunkle Bekleidung, ca. 1,60m groß; 2. Weiblich, ca. 60-70 Jahre, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, Kopftuch (o.ä.), ca. 1,60m groß: 3. Männlich, schlanke Statur, dunkel gekleidet, Kapuze. Die drei Personen wurden dabei beobachtet, wie sie nach der Tat in einen dunklen Pkw stiegen und davonfuhren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

