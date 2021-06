Olpe: TV-Moderator Froonck Matthée zum Schirmherrn ernannt

Olpe. Der bekannte TV-Hochzeitsplaner Froonck Matthée ist jetzt Botschafter des Ambulanten Kinderhospizdiensts. Zu Olpe hat er eine besondere Beziehung.

Prominenter Besuch am Samstagnachmittag in Olpe: Froonck (Frank) Matthée, weithin bekannt als Hochzeitsexperte, wurde offiziell zum Schirmherrn des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Olpe ernannt. Zu der kleinen Feierstunde im Haus der Kinderhospizarbeit waren neben dem Geschäftsführer des Deutschen Kinderhospizvereins, Stefan Kranz, auch Olpes Bürgermeister Peter Weber sowie eine Familie mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind gekommen.

Geprägt durch Zivildienst

Erste Kontakte mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind, hatte Froonck Matthée während seines Zivildienstes geknüpft. Eineinhalb Jahre arbeitete er in der LWL-Förderschule auf dem Kimicker Berg. „Diese Erfahrungen haben mich sehr geprägt und nie wieder losgelassen. Es hat mich damals schon berührt, aber vor allem mit Dankbarkeit erfüllt, dass ich die Kinder ein Stück auf ihrem schweren Weg begleiten durfte und für viel Freude sorgen konnte“, erklärte der frisch ernannte Botschafter seine Motivation. Er habe nie vorgehabt, prominent zu werden bzw. zu sein. Da er das aber nun sei, wolle er seine Prominenz dazu nutzen, Gutes zu bewirken und zu tun. „Als Schirmherr möchte ich die öffentliche Aufmerksamkeit noch mehr auf diese so wichtige Aufgabe lenken und ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses Dienstes am Menschen schaffen.“

Mit bundesweit mehr als 30 ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten begleitet und unterstützt der Deutsche Kinderhospizverein Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. Jeder der Ambulanten Dienste kann und soll einen eigenen Schirmherrn haben, der vornehmlich auf regionaler Ebene in der Öffentlichkeit repräsentiert. Darüber hinaus werden die Schirmherren durch Einladung zu diversen Veranstaltungen des Vereins auch auf überregionaler Ebene gewürdigt.

Im Jahr 2020 wurde der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) Olpe eröffnet, der Anlaufstelle für betroffene Familien im Umkreis von 50 Kilometern um Olpe ist. Er fördert die Selbsthilfe, ist ein Forum, in dem sich Familien in ähnlicher Lebenslage austauschen und vernetzen können und bietet eine ehrenamtliche Begleitung zu Hause.

In Olpe geboren und aufgewachsen

Dass Fronnck Matthée nun Botschafter des AKHD ist, liegt also nahe. Schließlich ist der 53-jährige Mediziner, Werbefachmann, Kommunikationswirt, Hochzeitsplaner vieler Promis und Moderator der Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ in Olpe geboren und aufgewachsen. „Mit meiner Schirmherrenrolle für den AKHD Olpe schließt sich der Kreis. Das gefällt mir gut“, so Froonck Matthée, der im Übrigen auch Ehrensenator der Bürgergesellschaft Olpe ist.

Bürgermeister Peter Weber zeigte sich sehr bewegt, „Diese Einrichtung liegt mir sehr am Herzen. Ich bin stolz, dass der Kinderhospizverein mit der Stiftung und der Akademie in Olpe seinen Sitz hat. Mit dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst ist jetzt auch die eigentliche Arbeit hier verortet. Das war der Stein, der noch fehlte.“ Wie bedeutsam das Tun des Kinderhospizvereins mit seiner illustren Runde an Botschaftern und Schirmherren für viele Familien sei, habe man auf dem 30-jährigen Geburtstag sehen können. „Jetzt hat auch ein Olper das Thema für sich erkannt und das ist gut und das ist schön.“

