Olpe: Unbekannte bearbeiten Tresor mit Benzin und Flex

Olpe. Kuriose Szene auf einem Parkplatz in Olpe: Zwei Männer machen sich an einem Tresor zu schaffen. Als sie einen Zeugen bemerken, flüchten sie.

An einem Tresor haben sich Unbekannte am frühen Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Olpe-Friedrichsthal zu schaffen gemacht. Gegen 6.20 Uhr bemerkte ein Zeuge das Geschehen, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten, berichtet die Polizei Olpe. Den Tresor ließen sie zurück.

Die Beamten sicherten Spuren und stellten den Tresor sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Safe (Marke Wincor Nixdorf) aufgeflext und mit Benzin übergossen. Im Inneren befand sich ein weiterer, kleinerer Tresor. Woher sie stammen, war zunächst unklar.

Nach Zeugenangaben sahen die Männer südländisch aus, einer trug einen Vollbart. Sie fuhren einen silbernen Mercedes Kombi.

