Olpe: Unbekannte Diebe schlachten Innenraum von BMW aus

Olpe. Unbekannte haben aus einem geparkten Auto das komplette Lenkrad und das Navigationssystem ausgebaut und gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem in der Römerstraße in Olpe geparkten Auto haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7.50 Uhr, hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Das berichtet die Polizei Olpe .

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem BMW (3er-Serie) verschafft und das Navi- und Infotainmentsystem, ein Bedienelement aus der Mittelkonsole sowie das komplette Lenkrad fachgerecht ausgebaut. Daneben nahmen sie die Fronstoßstange sowie hochwertige LED-Scheinwerfer mit.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.