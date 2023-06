Olpe: Unbekannte wollten Weinkarton mitnehmen

Olpe. Ein Zeuge sprach die beiden Männer an, die daraufhin die Flucht ergriffen und keine Beute machten.

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 11.20 Uhr versucht, aus einer Garage an der Martinstraße in Olpe einen Karton mit Weinflaschen zu stehlen. Videoaufzeichnungen zufolge näherten sich zwei Männer dem Tor und wollten nach dem Karton greifen, als sie ein Zeuge ansprach. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Bleichewiese. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief.

Die Täter lassen sich folgendermaßen beschreiben: Der eine war 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Sein Aussehen lässt laut Polizei auf einen südeuropäischen Phänotypen schließen. Er hat einen schwarzen Bart und trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Bermuda-Hose und Flip-Flops. Er hatte einen weißen Stirnverband und einen roten Gips am linken Arm. Ebenso alt, ebenso groß und von ähnlichem Phänotyp soll der zweite Mann gewesen sein, der ein beiges T-Shirt und eine beige kurze Hose trug und eine Daunenjacke in der linken Hand hielt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 9269-0 entgegen.

