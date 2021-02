Olpe. Mit einem vermutlich spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter in Olpe eine Autotür zerkratzt. Die Polizei Olpe bittet um Hinweise.

Ein in der Straße „Am Mühlenteich“ in Olpe geparkter Pkw ist am Mittwoch, 10. Februar, zwischen 9.50 und 15.30 Uhr beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte, mit einem vermutlich spitzen Gegenstand, die Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden im drei- bis vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.