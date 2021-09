Olpe und Drolshagen: Grünes Licht für Glasfaser

Wenden/Drolshagen. Die wesentlichste Hürde, genügend Anmeldungen aus Wenden und Drolshagen, ist genommen, jetzt kann es losgehen.

Die beiden Bürgermeister von Wenden und Drolshagen, Bernd Clemens und Uli Berghof, dürfen sich freuen: Wenden und Drolshagen werden ans Glasfasernetz angeschlossen. Clemens wie Berghof hatten vor einigen Wochen noch die Werbetrommel dafür gerührt, dass sich genügend Bewohner ihrer Kommunen anmelden sollten. Offenbar mit Erfolg.

40 Prozent aller Haushalte, die dafür in Frage kommen, haben in beiden Kommunen einen Antrag auf einen Glasfaseranschluss gestellt. Damit erhalten Wenden und Drolshagen neben dem geförderten nun auch den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau.

Das bedeutet, dass in Zukunft weit über 10.000 Haushalte im Kreis Olpe auf einen Glasfaseranschluss zugreifen können. Am Ende der Ausbauphase werden ca. 4500 Haushalte, die einen Antrag gestellt haben, angeschlossen. In weitere Städte und Gemeinden im Kreis laufen bereits Nachfragebündelungen oder befinden sich für 2022 in Vorbereitung.

Für alle aus Wenden und Drolshagen, die noch keinen Antrag gestellt haben, wird das Glasfaserkabel vorbereitet, sodass auch nach Fertigstellung jeder Haushalt in den Ausbaugebieten nachträglich darauf zugreifen kann.

Wann der Ausbau abgeschlossen sein wird, hängt von der Ausbausituation im geförderten Außenbereich ab, da hier eine integrale Netzplanung umgesetzt wird. In den nächsten Wochen wird mit den Kommunen die weitere Vorgehensweise besprochen. Neben den Trassenführungen innerorts, werden dann auch die Standorte und Grundstücke der Hauptverteiler (PoP) gesucht.

Anträge auf einen Glasfaser-Anschluss kann man online unter deutsche-glasfaser.de oder telefonisch unter 02861 8133 420 (werktags von 8 bis 17 Uhr) stellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe