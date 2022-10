Olpe: Unfall auf der B 54 - Verletzte lehnen Behandlung ab

Olpe. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte ist die Bilanz eines Unfall auf der B 54 in Rhode.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am frühen Montagmorgen (17. Oktober) gegen 5.30 Uhr auf der B 54 in Rhode ereignet. Dabei befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto die „Alte Landstraße“ und beabsichtigte nach links, auf die B 54 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Autofahrer bereits die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße, sodass die Fahrzeuge kollidierten. An diesen entstand Sachschaden im jeweils hohen vierstelligen Eurobereich. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt, lehnten aber die Behandlung in einem Rettungswagen ab, so die Polizei.

