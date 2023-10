Olpe: Unfall auf der B54 – Zwei Motorradfahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr auf die Bundesstraße 54 bei Olpe-Altenkleusheim gerufen.

Zu einem Verkehrsunfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr auf die Bundesstraße 54 bei Olpe-Altenkleusheim gerufen. Eine größere Gruppe Motorradfahrer war von der Rhonardstraße aus Richtung Olpe-Rhonard gekommen und wollte nach rechts auf die B54 in Richtung Altenkleusheim abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Gruppe anhalten, was ein 57-jähriger Biker wohl zu spät erkannte und auf das Motorrad eines 60-Jährigen auffuhr.

Der Zusammenstoß führt dazu, dass beide Motorradfahrer stürzten und sich dabei leichte Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und transportierte die Leichtverletzten mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort, bei dem ein geringer Sachschaden entstanden war, auf.

