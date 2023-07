Olpe: Unfall auf der L512 – Motorradfahrer schwer verletzt

Olpe. Ein 25-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf der L512 im Bereich Eichhagen gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Am Sonntag (30.07.2023) kam es um 19.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 im Bereich Eichhagen. Ein 25-Jähriger war mit seinem Motorrad von einem Parkplatz aus in die Fahrbahn eingefahren und hatte dabei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr über die Straße hinweg in den gegenüberliegenden Straßengraben und kam dort zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Seine 23-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Beide wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich

