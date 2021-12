Olpe: Unfallverursacher flüchten – Polizei sucht Zeugen

Olpe/Drolshagen. Über die Weihnachtstage haben zwei Autofahrer in Olpe und Drolshagen Unfallflucht begangen. Die Polizei setzt auf mögliche Augenzeugen.

Zwei Unfallverursacher, die nach den Kollisionen geflüchtet sind, werden in Olpe und Drolshagen von der Polizei gesucht.

Auf dem Kurkölner Platz wurde am Donnerstag, 23. Dezember, zwischen 10.15 und 11 Uhr ein VW Polo an der hinteren Tür der Fahrerseite erheblich beschädigt, die Schadenssumme liegt nach Polizeiangaben im vierstelligen Bereich.

In Drolshagen musste ein 21 Jahre alter Autofahrer am Samstag, 25. Dezember, um 11.20 Uhr einem entgegenkommenden weißen Audi ausweichen, der auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Wagen des 21-Jährigen prallte beim Ausweichmanöver auf dem Otzemicker Weg (K 37) in Richtung Gelslingen gegen einen Streugutkasten am Fahrbahnrand. Die Schadenssumme liegt auch hier im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Olpe zu wenden (Tel. 02761/9269-2550).

