Olpe: Utta Kirchhoff ist neue Chefin des DRK-Ortsvereins

In der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Olpe einstimmig Utta Kirchhoff zu ihrer neuen 1. Vorsitzenden. Sie löst damit den langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Exner ab, der für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Unter großem Applaus nahm sie die Wahl an. Utta Kirchhoff ist seit 2010 Mitglied des DRK Ortsvereins Olpe und engagiert sich als Erste-Hilfe-Ausbilderin, Ausbildungsbeauftragte und im Blutspendeteam.

Emotionale Rede

In einer emotionalen Rede dankte sie für das ihr entgegengebrachte Vertrauen: „Ich möchte dem Verein etwas zurückgeben, der mich 2010 herzlich aufgenommen hat. Als Lehrerin muss ich die Schüler motivieren, hier brauche ich das nicht, die Motivation ist einfach da.“ Sie lobte den Teamgeist und das große Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ortsvereins. Diese und viele kurzfristig überzeugte freie Mitarbeiter seien mit großem Enthusiasmus in dem im März 2021 eingerichteten Testzentrum des Ortsvereins Olpe tätig gewesen.

Utta Kirchhoff dankte ganz besonders dem 2. Vorsitzenden Friedhelm Jarzombek für seinen unglaublichen Einsatz für den Verein im letzten Jahr. Er sei immer ein Ansprechpartner für sie und alle Kameradinnen und Kameraden gewesen und sei es immer noch.

Außer der Wahl zur/zum 1. Vorsitzenden standen aber noch weitere Wahlen an. So wurde der Rot-Kreuz Leiter Matthias Halbe in seinem Amt bestätigt, zum 2. Stellvertretenden Rot-Kreuz-Leiter wurde Axel Schikowski gewählt. Als Schriftführerin wurde Anne-Katrin Scherff bestätigt. Bereits 2020 wählte der Verein Andreas Roll zum neuen Schatzmeister. Er löste den bisherigen Schatzmeister Erich Weber ab, der dieses Amt 22 Jahre ausübte. Leon Minnuto übernahm bereits 2019 die Aufgaben des Jugend-Rot-Kreuz-Leiters als Nachfolger von Nicole Halbe. Anna-Lena Huckestein steht auch weiterhin als seine Stellvertreterin zur Verfügung. Zum Rot-Kreuz Arzt wurde Dr. Jörg Conzen, zu seinem Stellvertreter Dr. Stephan Heinen gewählt.

Schwieriges Corona-Jahr

Der DRK Ortsverein hatte Ende Dezember 2020 eine Mitgliederzahl von 795, davon 94 in der aktiven Gemeinschaft. In seinem Tätigkeitsbericht für 2020 informierte der Rot-Kreuz-Leiter Matthias Halbe die Mitglieder über das schwierige Coronajahr. Viele Dienst- und Einsatzstunden, wie z.B. Sanitätsdienste oder Erste-Hilfe-Kurse mussten ausfallen, einzig die 17 Blutspendetermine konnten durchgeführt werden. Trotz oder gerade wegen Corona hat sich die Anzahl der Blutspender erhöht. Das zeigt, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist für die enorme Wichtigkeit einer Blutspende. Ebenfalls positiv zu bewerten sei die gute Annahme des Testzentrums. Hierdurch konnte zumindest ein Teil der finanziellen Einbußen aufgefangen und die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges sichergestellt werden.

