Olpe: VdK-Referent fordert Nachbesserungen beim Pflegegeld

Olpe. Der Sozialverband verfügt im Stadtgebiet mittlerweile über 2527 Mitglieder. Bei der Jahreshauptversammlung standen mehrere Themen im Vordergrund.

Die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Olpe, Mariele Dahm begrüßte jetzt zahlreiche Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung in der Olper Stadthalle. Unter anderem waren der Bürgermeister der Stadt Olpe, Peter Weber, auch VdK-Mitglied, und Manfred Molitor als Vertreter des VdK-Kreisverbands Siegen-Olpe-Wittgenstein gekommen. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Weber unter anderen auf die aktuelle Lage des Anstiegs der Flüchtlingszahlen ein. Neben der finanziellen Belastung für die Kommunen sei ein herausragendes Thema die Möglichkeit der angemessenen Unterbringung der Menschen. Es werde versucht, dies in interkommunaler Zusammenarbeit so gut wie möglich sicherzustellen.

Molitor referierte über die Anpassung der neuen Pflegeversicherung. Sicherlich sei sie längst überfällig gewesen, doch sei es nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Weiterhin sei die finanzielle Belastung der Versicherten und auch der pflegenden Angehörigen im Pflegefall so hoch, dass sie mit dem durchschnittlichen Rentenbezug der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu leisten sei.

Beim Rechenschaftsbericht des Vorstands wurde ein Mitgliederbestand von 2527 VdKlern festgestellt. In Folge des Todes des langjährigen Schriftführers des Olper VdK im Jahr 2022, Klaus-Dieter Arndt, wurde Sigrid Mynar einstimmig zur neuen stellv. Schriftführerin gewählt. Vor dem Schlusswort erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden 90 Mitglieder, für 25-jähriges Jubiläum 41 Mitglieder und für 40-jährige Treue zum VdK zwei Mitglieder, Anneliese Clemens und Guido Koch, geehrt.

Im VdK-Ortsverbandsvorstand sind zwölf ehrenamtliche Mitglieder aktiv, für den Ortsverband sind zurzeit 46 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer tätig. Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung beschlossen.

