Feuer Olpe: Vereinsheim in Rhode steht lichterloh in Flammen

Olpe. Alarm für die Feuerwehr Olpe am späten Dienstagabend: Das Clubhaus des TC Rhode am Sportplatz ist durch einen Brand völlig zerstört worden.

Meterhohe Flammen sind am Dienstagabend aus dem Vereinsheim des TC Rhode geschlagen. Die gesamte Olper Feuerwehr ist seit 23 Uhr im Einsatz – vor allem um ein Übergreifen des Brandes auf den umliegenden Wald zu verhindern. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Um 22.42 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert, weil Zeugen das Feuer am Rhoder Sportplatz bemerkt hatten. Die Flammen waren weithin sichtbar, so dass immer mehr Anrufer den Notruf alarmierten. Schon um 22.50 Uhr wurde daher die Alarmstufe für die Feuerwehr erhöht. Insgesamt rückten 56 Einsatzkräfte in 15 Fahrzeugen zum Rhoder Sportplatz aus.

300 Meter lange Wasserleitung

Mehrere Trupps haben unter Atemschutz den Kampf gegen die Flammen von außen aufgenommen. Auch die Gebäudewände wurden geöffnet, um das Feuer besser löschen zu können. Über eine 300 Meter lange Leitung wurde die Wasserversorgung sichergestellt.

Zur Ursache für das Feuer und zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.