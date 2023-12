Olpe: Versuchter Einbruch in Olper Tankstelle

Dieses Symbolbild zeigt einen Einbrecher mit Taschenlampe. Zwei Jugendliche versuchten am Wochenende in eine Tankstelle in Olpe einzubrechen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Olpe Die Polizei in Olpe fahndet nach zwei jugendlichen Täter, die am Wochenende in eine Tankstelle in der Bruchstraße einbrechen wollten.

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag, 17. Dezember, gegen 00.05 Uhr in den Kassen- und Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bruchstraße in Olpe einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei versuchten die Täter mit einem Stein ein Fenster einzuschlagen, was aber misslang. Anschließend flüchteten die Täter von dem Außengelände.

Auf Videoaufzeichnungen lassen sich zwei Männer erkennen, die folgendermaßen beschrieben werden können. Täter 1 ist ca. 17 bis 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, er trug eine Jeansjacke mit hellem Fellkragen und Aufdruck auf dem Rücken, dazu ein helles Sweatshirt mit Kapuze und eine schwarze Bauchtasche. Der zweite Täter ist ebenfalls 17 bis 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, hat dunkle, kurze Haare und trug zur Tatzeit eine helle Daunenjacke, eine helle Hose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

