Lars Martin, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Südwestfalen, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Betriebsschließungs- oder Ausfallversicherungen der Gastwirte geht: „Was einige Versicherer da machen, ist eine Riesensauerei.“ Die Politik habe sich weit aus dem Fenster gelehnt, als sie mit dem Lockdown die komplette Gastronomie lahm gelegt und getönt habe, den Unternehmen zu helfen. Die Realität sehe jetzt anders aus. Was Martin meint, war unter anderem in der Westfalenpost zu lesen: „Tausende Gastwirte verklagen wegen Corona die Versicherungen“. Knackpunkt: Viele Versicherungs-Konzerne erkennen die Corona-Pandemie nicht als Grund an, den Gastronomen den Betriebsausfall zu erstatten, weil in den Policen Corona als Ausfallgrund nicht genannt sei. Martin: „Als diese Versicherungen abgeschlossen worden sind, gab es Corona nicht.“

DEHOGA-Kreisvorsitzender Bernhard Schwermer (Kirchhundem-Heinsberg), als Hotelier und Restaurant-Chef selbst betroffen, weiß genau, was Lars Martin meint: „Wir haben uns mit unserem Versicherungsunternehmen auf eine Erstattung von etwas mehr als 15 Prozent geeinigt.“ Vor die Gerichte ziehen, ist für Schwermer keine Option: „Corona wird als Ursache oft nicht anerkannt. Es ist aber von Fall zu Fall anders."

Lockdown nicht vorgesehen

Kollege Mike Lüning aus Olpe, Konditor und Cafébesitzer, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Auch wir haben uns mit unserem Versicherer verständigt.“ Die Chancen der vollen Erstattung hat er offenbar wie die Mehrzahl seiner Gastrokollegen abgeschrieben. Der Fall eines behördlichen Lockdowns, also eine allgemeine Anordnung, zu schließen, sei in den Versicherungsverträgen nicht aufgeführt: „Es wäre offenbar besser für uns gewesen, wenn das Ordnungsamt gekommen wäre und unser Geschäft geschlossen hätte. Das war aber bei uns und allen anderen nicht der Fall.“ Viele Gastroleute scheuten jahrelange Gerichtsprozesse. Jeder habe momentan mit sich selbst genug zu tun.

Genau damit, so Lars Martin, kalkulierten die Versicherungsunternehmen: „Viele Gastrobetriebe stehen kurz vor der Pleite. Die Versicherer wissen, dass sie am längeren Hebel sitzen.“ Dennoch, so schätzt Martin, dürften in Westfalen zwischen zehn und 20 Prozent der versicherten Wirtsleute den Klageweg beschreiten. Viele seien aber auch gar nicht versichert gewesen.

Fatal sei es, dass die Betriebe, die die Kosten für die Versicherung nicht gescheut hätten, jetzt weitgehend in die Röhre guckten. Obwohl sie die Versicherung genau für den Fall abgeschlossen hätten, der in diesem Jahr eingetreten sei: „Für eine Ursache, an der sie völlig schuldlos sind.“

Krise nicht vorbei

Das Gasthaus Tillmann in Olpe hat keine Betriebsausfallversicherung. Ob diese überhaupt gegriffen hätte? Das wagt Paul Imhäuser, dessen Frau Jutta die Gaststätte betreibt, zu bezweifeln. Fest steht, dass die Krise nicht vorbei ist. Und jetzt beginnt das Bangen um den Winter – eigentlich umsatzstarke Monate für das Traditionshaus. Allein mit Blick auf die Weihnachtsfeiern und geschlossenen Gesellschaften. Doch es hagelt Absagen. „Erst gestern hatten wir wieder eine Absage einer Weihnachtsfeier“, berichtet Imhäuser. „Die Corona-Krise trifft die Gastronomie sehr hart. Und wir blicken respektvoll auf die kommende Zeit. Denn gerade die Monate November bis Januar sind für uns wichtig. Aber wir dürfen den Mut nicht verlieren.“

Nach dem Lockdown läuft der Betrieb natürlich wieder. Die Gäste kehren längst wieder ein. Der Umsatz für die Speisen ist sogar wieder auf gewohntem Niveau. Aber es gibt Einschränkungen. Bier ausschenken für Gäste im Stehen ist nicht erlaubt. Und das ist gerade für Kneipen ein Problem, in der die ungezwungene Geselligkeit im Vordergrund steht. In denen Sitzplätze begrenzt sind. „Es entsteht kein Gewinn“, betont Imhäuser. „Wir versuchen, unsere Kosten so zu senken, dass wir über die Runden kommen. Keiner weiß, wie lange diese Krise anhält.“ Die Unsicherheit für die Gastwirte ist groß. Mindestens genauso groß wie die Hoffnung. Und der Wunsch nach Normalität. Die Zeit, in der die Gasthäuser noch voll waren. „Wir können die Maßnahmen natürlich verstehen“, sagt Paul Imhäuser. „Und wir haben ja auch eine Verantwortung.“

Versicherungen orientieren sich an bayerischer Lösung

Die Signal Iduna-Versicherungsgruppe, die im Kreis Olpe fast ein Dutzend Standorte unterhält, nahm auf Anfrage unserer Redaktion wie folgt Stellung: „Wir bemühen uns, allen Kunden, die bei uns eine Betriebsschließungsversicherung (BSV) abgeschlossen haben, ein Angebot zu machen.

Betriebe, die per Einzelverfügung geschlossen wurden, entschädigen wir in vollem Umfang, auch wenn Corona streng genommen in den Bedingungen ausgeschlossen war. Bei Betrieben, die aufgrund einer Allgemeinverfügung schließen mussten, orientiert sich die Entschädigungssumme grundsätzlich an der sogenannten „Bayerischen Lösung“, was einen bestimmten Prozentsatz der vertraglichen Höchstentschädigungsgrenze bedeutet. Aber auch hier prüfen wir jeden Einzelfall.

Per 1. Oktober sind bei uns insgesamt 2.114 Schäden gemeldet worden, für die wir bereits 31,7 Millionen Euro gezahlt haben. Von diesen sind 1.750 Schäden mittlerweile geschlossen (83 Prozent): Hier haben wir 29,4 Millionen Euro geleistet. 364 Schäden sind noch offen (17 Prozent). Hier sind bisher Teilzahlungen in Höhe von 2,3 Millionen Euro geflossen. Derzeit arbeiten wir an einer Neuauflage unserer BSV.. Im Zielbild werden wir wohl zwei modifizierte Produkte anbieten, die entweder den derzeitigen Stand des Infektionsschutzgesetzes berücksichtigen (also Corona einschließen) oder sogar auch bei künftigen Erkrankungen mit heute noch unbekannten Erregern greifen werden. Beide Varianten werden aber mit deutlich höheren, dafür aber dem Risiko angemessenen Prämien versehen werden… (...).

Im Zusammenhang mit der Betriebsschließungsversicherung ist im Bezirk Olpe kein Prozess gegen uns anhängig.“