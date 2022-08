Olpe: Vorsicht im Schwimmbad - Diebstahl auf der Liegewiese

Badebetrieb am Sonderner Kopf.

Sondern. Unbekannte haben einer 45-Jährigen an einem Badeabschnitt am Sonderner Kopf einen Seesack mit privaten Wertgegenständen geklaut.

An einem Badeabschnitt am Sonderner Kopf haben Unbekannte einer 45-Jährigen am Donnerstag (28. Juli) gegen 20 Uhr einen Seesack mit privaten Wertgegenständen entwendet. Die Frau hatte ihre Tasche auf eine Liegewiese gelegt und ist anschließend schwimmen gegangenen. Dabei hatte sie ihre Tasche unbeobachtet zurückgelassen. Als sie wieder zu ihren Wertsachen zurückkehrte, war ihr Seesack sowie ein Handtuch, ein Kleid, Wechselbekleidung und eine Trinkflasche gestohlen.

Da gerade die Badesaison im vollen Gange ist und besonders Schwimmbäder und Liegewiesen verlockende Orte für Taschendiebe sind, bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, vorsichtig zu sein. Idealerweise sollten Wertsachen nicht mit ins Schwimmbad oder auf den Badeausflug mitgenommen werden. Wer dennoch Handtasche, Geldbörse und Smartphone mitnehmen möchte, sollte seine Sachen einschließen und in keinem Fall unbeobachtet lassen.

