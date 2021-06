Olpe: Waldbrand auf rund 400 Quadratmetern an der Eichhardt

Olpe. 30 Einsatzkräfte waren am Mittwoch an die Eichhardt geeilt, um einen Waldbrand zu löschen. Innerhalb von 30 Minuten ist das Feuer aus.

An der Eichhardt in Olpe brannte am heutigen Mittwoch ein Stück Wald. Die Rauchentwicklung war schon aus der Ferne sichtbar. Es rückten drei Löschfahrzeuge und das Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. So konnten die rund 30 Einsatzkräfte mit mehreren D-Strahlrohren innerhalb einer halben Stunde den Brand auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern unter Kontrolle bekommen.

Um eine Wiederentzündung zu vermeiden, wurde die gesamte Fläche ausgiebig nachgewässert. Neben der Feuerwehr waren Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und DRK Olpe an der Einsatzstelle. Der schweißtreibende Einsatz endete nach rund zwei Stunden.

