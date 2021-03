Olpe: Wann der Ausbau der Bruchstraße startet

Im Frühjahr rollen die Bagger zu einer Großbaumaßnahme an der Bruchstraße in Olpe an. Hier werden 2,95 Millionen Euro investiert.

Olpe. Straßen NRW beginnt bald mit den Bauarbeiten an der Bruchstraße in Olpe. Es sollen ein Kreisverkehr und Geh- und Radwege entstehen.

Die Arbeiten für den Ausbau der L 512 (Bruchstraße) in Olpe beginnen am Montag, 15. März. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Geplant sind der Neubau eines Kreisverkehrs an der Einmündung L 512 - Rüblinghausen sowie die komplette Straßenerneuerung inklusive beidseitiger kombinierter Geh- und Radwege bis Höhe Aldi-Markt. Der erste Abschnitt gliedert sich in zwei Bauphasen, die parallel starten.

Olpe: Baustellenbereich wird mit einer Ampelanlage geregelt

In der einen Bauphase wird zunächst mit dem Neubau des Kreisverkehrs im Bereich der Einmündung Bruchstraße/Biggestraße Richtung Rüblinghausen begonnen. Dieser Baustellenbereich wird mit einer Ampelanlage geregelt.

Zeitgleich wird der andere Bauabschnitt zwischen der Droste-Hülshoff-Straße und dem Aldi Markt ausgebaut. Die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Innenstadt Olpe erfolgt in Einbahnstraßenregelung und stadtauswärts wird der Verkehr über die Straße In der Trift geführt. Im Laufe dieser Woche finden bereits einige verkehrssichernde Aufbauarbeiten statt, die mit Beginn der ersten Bauphase am Montag in Betrieb genommen werden (Ampelanlage am Kreisverkehr, Absperrbaken usw.).

Olpe: Anwohnern und Firmen im Baufeld wird Zufahrt ermöglicht

Die gesamte Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt und dauert voraussichtlich bis Ende 2022. Den direkten Anwohnern und Firmen im Baufeld wird eingeschränkt eine Zufahrt ermöglicht. Bei dem Umbau handelt es sich um ein Projekt der Kreisstadt Olpe (Planung und Ausschreibung) und der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen.