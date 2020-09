Olpe: Warum der Kreis Modellregion für Digitalisierung ist

Olpe. Der Kreis Olpe ist mit dem Projekt „Bildungs Connector Olpe“ Vorreiter für digitale Transformation. Ein Ruf, der bis nach Düsseldorf durchdringt.

Prof. Dr. Ingo Witzke, stellvertretender Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung an der Universität Siegen, kam etwas zu spät in Olpe an. Er war vorab in Düsseldorf gewesen – wegen Olpe. Denn der kleinste Kreis von Nordrhein-Westfalen sorgt in der Landeshauptstadt für großes Interesse. Grund ist der Bildungs Connector Olpe, kurz b:c Olpe. Gemeint ist damit die Kooperationsvereinbarung, die die Uni Siegen, der Kreis und die Stadt Olpe im Februar dieses Jahres geschlossen haben. Mit diesem Vertrag ist man Modellregion für Bildungsforschung und die Frage, wie digitale Transformation gelingen kann. „Wir haben eine Innovationskraft, die in Düsseldorf wahrgenommen wird. Man schaut auf das, was Modellcharakter für ganz Deutschland haben kann“, sagte Bildungsforscher Prof. Dr. Witzke.

Was aber macht die Modellregion Olpe aus? Vor welchen Herausforderungen stehen die Akteure? Welche Möglichkeiten und Chancen ergeben sich für die hiesigen Bildungseinrichtungen, für Schüler und Lehrer, für Unternehmen und die Wirtschaft? Nun, sieben Monate nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung, traf man sich in großer Runde, um über den Stand der Entwicklungen zu reflektieren und Meinungen und Eindrücke auszutauschen.

Alle Facetten des Lebens

Olpes Bürgermeister Peter Weber sprach von einer „Melange aus vielen Komponenten“, die den Kreis, respektive die Stadt Olpe als Modellregion für Bildungsforschung prädestiniere. „Wir haben ein gutes Schulsystem und einiges an digitalen Strukturen in der Verwaltung wie in den Unternehmen vorzuweisen. Unsere mittelständische Wirtschaft hat das Thema schon lange für sich entdeckt.“ Dass die Region als stärkste Region in NRW ohne digitale Kompetenz keine Zukunft habe, unterstrich Kreisdirektor Theo Melcher. „Wir müssen unsere Gesellschaft ins digitale Zeitalter transformieren. Das fängt in der Kita und Schule an und hört bei den Unternehmen nicht auf. Digitalisierung betrifft alle Facetten des Lebens“, so Kreisdirektor Theo Melcher.

Werner Pfeifenroth, Regionalbetreuer EFRE-zdi (Europäischer Fond für Regionale Entwicklung/Zukunft durch Innovation als Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses), betonte den Dreiklang der Forschungsprojekte im Rahmen von b:c Olpe: Die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für MINT – sprich Mathe in Verbindung mit Informatik, Naturwissenschaft und Technik – den Spaß an sich für technische Berufe sowie die Einbindung von Partnern aus der regionalen Wirtschaft. „Eine starke Region braucht Nachwuchs. In den Projekten arbeiten nicht nur Schulen und die Uni zusammen, sondern auch Unternehmen. Das ist etwas zum Anfassen.“

Projekt mit Synergieeffekt

Den synergetischen Charakter des Bildungs Connector unterstrich Magnus Reifenrath von der Uni Siegen sowie Lehrer am Gymnasium Maria Königin in Lennestadt: Fragestellungen und Probleme authentisch darzustellen und auszubreiten, bedeute einen anderen Zugang zur Wissensvermittlung für Schüler und sei dabei für Lehrer praxistauglich und mit sinnvollem didaktischem Hintergrund. „Man kann Verantwortung abgeben, aber auf Ressourcen zurückgreifen und Hemmschwellen abbauen.“

Zurzeit arbeitet man daran, in der Stadt Olpe einen digital voll ausgestatteten Stützpunkt für den Bildungs Connector zu errichten. Der soll in der Pestalozzi-Schule verortet sein. Gemeint ist damit ein Lernlabor, in dem anwendungsorientiert geforscht werden kann. Lehramtsstudierende sollen hier auf den Einsatz digitaler Medien vorbereitet werden. Parallel dazu wird der Einsatz digitaler Medien in den Schulen, zunächst in denen der Stadt Olpe, erforscht und begleitet. Den Starttermin für das Lernlabor plant man zu Beginn des Schuljahres 2021/2022.