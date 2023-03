Olpe: Warum Hans Nenne sein Ratsmandat niederlegt

Olpe. Der Grünen-Stadtverordnete wurde als Vorsitzender des Ausschusses Bildung, Soziales und Sport verabschiedet. Von der CDU gab es Dank.

Die Sitzung des Ausschusses Bildung, Soziales und Schule (BSS) der Stadt Olpe am Mittwoch war die letzte, die unter dem Vorsitz von Hans Nenne stattfand. Der Bündnisgrüne wird sein Mandat im Rat der Stadt Olpe niederlegen: In der Sitzung am 29. März wird er verabschiedet und Holger Thamm als sein Nachfolger verpflichtet. Dieser Schritt wird nötig, weil Nenne nach Attendorn umzieht und daher nicht länger Ratsmitglied in Olpe sein darf.

Nachdem Nenne sich vom Ausschuss verabschiedet hatte, ergriff Markus Bröcher (CDU) das Wort und dankte Nenne für die stets faire und kollegiale Sitzungsführung „und ich spreche hier nicht nur für die CDU-Fraktion“. 1. Beigeordneter Thomas Bär überreichte Nenne eine Flasche „Olper Rotspon“, damit er auch in Attendorn die Kreisstadt nicht vergesse. Neuer Vorsitzender des Ausschusses soll Nennes Parteifreund Christian Bock werden.

