Olpe: Warum Harnischmacher die Leuchten-Ausstellung schließt

Seit 1921 ist die Firma Harnischmacher in Olpe ein Begriff. Als Elektrofachbetrieb ist das Familienunternehmen das älteste seiner Art in der Kreisstadt und vermutlich auch im ganzen Kreis. Der Name „Licht + Technik Harnischmacher“, den die Firma seit 1973 führt, macht ihre Schwerpunkte deutlich: zum einen die Planung und Umsetzung modernster Beleuchtung, zum anderen moderne technische Lösungen, etwa Energiemanagement, E-Mobilität, Photovoltaik-Installation, Smart-Home, elektronische Zutrittskontrollen, aber auch die Elektroinstallation in Alt- und Neubauten.

Stets war und ist das Familienunternehmen offen für neue Entwicklungen und Herausforderungen. Im Laufe der letzten Jahre haben sich die Anforderungen im Bereich der Technik und auch die Kundenbedürfnisse deutlich verändert. Früher lag der Schwerpunkt darin, Häuser mit Licht auszustatten. Heute ist die Verwendung der Elektrizität für nahezu alle Bereiche des Lebens eine Grundvoraussetzung. Um sich den stetig neuen Herausforderungen verstärkt widmen zu können, haben sich Bernd und Marion Harnischmacher, die das Unternehmen in der dritten Generation betreiben, entschlossen, ihre Leuchtenausstellung zu schließen.

Die beiden berichten: „Uns bleibt das Thema Licht weiterhin eine Herzensangelegenheit. Eine dementsprechende Beratung vor Ort wird auch ohne Leuchtenausstellung möglich sein.“ Die Schaufenster am Unternehmenssitz an der Ecke Kardinal-von-Galen-Straße/Kurfürst-Heinrich-Straße werden zum Jahreswechsel keine Leuchten und Wohnaccessoires mehr zeigen. Die bisherige Tür zum Geschäft wird mit einer „Büroklingel“ ausgestattet. Wer Installations- oder Schaltermaterial, Leuchtmittel oder neue Leuchten erwerben möchte bzw. eine Beratung wünscht, kann sich telefonisch mit dem Team in Verbindung setzen. „Unsere Kompetenz ist das Handwerk“ wird in den Schaufenstern zu lesen sein, nachdem der am 20. November startende Lagerabverkauf der Leuchtenausstellung beendet ist.

Hinsichtlich der Umsetzung der vielseitigen Aufgaben soll das 17-köpfige Team des Familienunternehmens wachsen. Es werden weitere Techniker sowie Auszubildende für den Beruf „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“ gesucht. Weitere Infos dazu finden sich auf der Homepage von Licht + Technik Harnischmacher (www.elektro-harnischmacher.de) oder telefonisch beim Büroteam.

