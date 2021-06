Olpe: Warum Kilian (11) jetzt neues Knochenmark braucht

Kilian Henke (11) leidet an einem Immundefekt. Der Schüler der Sekundarschule Olpe braucht einen passenden Knochenmarkspender. Seine Mutter Sarah, sein Vater Frank und seine Schwester Maya stehen an seiner Seite.

Olpe/Altenkleusheim. Kilian ist elf Jahre alt und geht in die sechste Klasse der Sekundarschule in Olpe. Der junge Mann ist krank und sucht einen Knochenmarkspender.

Eigentlich ist Kilian ein gesunder Junge. Der Elfjährige geht in die Sekundarschule Olpe, spielt mit seinen Kumpels Online-Spiele, fährt gern Fahrrad und ist auch sonst ein aufgewecktes Kerlchen – allerdings muss er immer wieder ins Krankenhaus. 21 Mal wurde der junge Mann bereits operiert. Schuld ist sein Immunsystem. Wegen eines Gendefektes arbeitet es nicht so wie bei gesunden Kindern. Jetzt sucht er einen passenden Knochenmarkspender.

Kilian wohnt mit seiner Familie in Altenkleusheim. Dazu gehören Vater Frank Henke (40), Mutter Sarah Henke (37) und Schwester Maya (16). Schon als kleiner Junge wird Kilian auffällig. Als er eineinhalb Jahre alt war, stellten Ärzte erstmals bei ihm Lymphknotenabszesse fest. Am Hals und auch in der Leiste. Seine Eltern fahren seither immer wieder mit ihm zum Arzt. Denn die Abszesse kommen immer wieder. „Wenn die klein sind, merke ich die nicht“, erzählt Kilian. „Wenn die dann aber größer werden, tun die schon mal weh.“ Die Mediziner vermuten, dass Kilians Neurodermitis der Auslöser ist. Als er sich aber zweimal den Arm und einmal das Bein gebrochen hatte, wurden die Ärzte skeptisch. Irgendwas stimmt bei dem Kleinen doch nicht. Die finale Diagnose kommt aber erst im vergangenen Jahr: Kilian hat das Hyper IgE Syndrom.

Das Hyper IgE Syndrom ist eine seltene Immundefektkrankheit. Etwa ein Mensch von 100.000 leidet daran. Schuld ist eine Mutation eines bestimmten Gens im Erbgut. Die Krankheit äußert sich durch Abszesse der Haut, der Gelenke, in der Lunge oder anderen Organen. Ebenso können sich Lungeninfektionen entwickeln. Eine erhöhte Knochenbrüchigkeit ist ebenfalls typisch. Die Krankheit wird mit Antibiotika behandelt – allerdings kann jede Infektion für Kilian gefährlich werden. „Wenn er krank wird, kann das seine Lunge schädigen“, erklärt Sarah Kilian. „Deswegen sind wir sehr vorsichtig.“

Maskenpflicht ist ein Vorteil

Der junge Mann geht weiterhin zur Schule. Warum auch nicht. Kilian braucht den Kontakt zu seinen Freunden und einen geregelten Tagesablauf. Zwar könnte eine Corona-Infektion für ihn gefährlich sein, die allgemeine Maskenpflicht ist für ihn aber ein Vorteil. Schließlich wird so auch die mögliche Übertragung anderer Infektionskrankheiten reduziert. „Als im letzten Jahr die Maskenpflicht in den Schulen aufgehoben war, haben die Mitschüler von Kilian und Maya freiwillig Masken getragen“, freut sich die Zahnarzthelferin über die Unterstützung. „Wir hatten eigentlich schon eine Knochenmark-Spenderin gefunden. Sie ist uns aber zwei Tage vor der Therapie abgesprungen. Jetzt hoffen wir, dass wir schnell einen neuen Spender finden.“

Das Prinzip ist ganz einfach. Durch die Knochenmark-Transplantation wird das Immunsystem quasi ausgetauscht. Damit hätten die Abszesse endlich ein Ende. Immerhin musste Kilian deswegen schon 21 Mal operiert werden. Und auch das Risiko, irgendwann mal an Lymphknotenkrebs zu erkranken, wird dadurch geringer. Kilian zeigt sich mit Blick auf die Operation tapfer. Und das, obwohl er danach für sechs Monate von der Außenwelt isoliert wird. „Ich hatte ja schon schlimmere Sachen“, sagt er. „Ich kenne das, ich war ja schon oft genug im Krankenhaus.“ Nur die Chemotherapie, die vor dem Eingriff nötig wird, um das „alte Immunsystem“ quasi runterzufahren, macht ihm ein bisschen Angst. Nicht zuletzt wegen der möglichen Nebenwirkungen.

Jetzt heißt es also: abwarten und hoffen. Hoffen, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren lassen. Hoffen, dass möglichst bald ein Knochenmark-Spender gefunden wird. Schwester Maya hat sich bereits registrieren lassen, kommt allerdings nicht infrage. Bis ein Spender gefunden ist, ist Kilian weiter vorsichtig. Und seine Familie, Freunde und Klassenkameraden unterstützen ihn dabei. „Wir können uns nur bei der Schule bedanken“, sagt Sarah Henke. „Es ist schon wirklich toll, wie wir hier unterstützt werden.“ Kerstin Meiswinkel, Klassenlehrerin von Kilian, winkt ab. „Das ist selbstverständlich“, sagt sie. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, unseren Schülern zu helfen.“

Registrierung auch online

Die Registrierung bei der DKMS funktioniert auch online. Dazu müssen die künftigen Spender einige Fragen beantworten und das Registrierungsset bestellen. Zuhause machen die Spender einen Wangenabstrich und schicken das Set zurück. Dann wird die Probe analysiert, der Spender in der Datei aufgenommen. Weitere Infos erhalten Sie online unter www.dkms.de.

