Olpe: Wegen Corona stellt Fotoclub seine Werke online aus

„Wie kann man erklären, dass man Spaß an einer Sache hat“, sagt Karin Grebe aus Wenden, Vorsitzende des Fotoclubs Olpe. Denn: So unterschiedlich die Menschen, so verschieden sind die Interessen, Hobbys und Freizeitaktivitäten.

Im Alter von neun Jahren hat Karin Grebe mit „Knipsen“ – und damit meint sie nicht das Fotografieren, wie sie betont – angefangen. Mit der Pocketkamera ihrer Oma. Das elterliche Haus, der Urlaub am Meer, die Schafe vom Nachbarn waren ihre Motive. Aber erst mit dem Aufkommen der Digitalfotografie hat die heute 54-Jährige richtig Geschmack an ihrem Hobby entwickelt. „Es wurde erschwinglicher und man konnte sich viel leichter ausprobieren.“

„Wasser“ als Jahresthema der Ausstellung Die diesjährige Ausstellung des Fotoclubs Olpe ist ab dem 1. Dezember auf der Internetseite des Clubs zu sehen. Das Jahresthema ist „Wasser“. Informationen zum Club und dessen Aktivitäten sowie die Fotografien der Ausstellung gibt es online unter

Ähnlich ging es Reinhard Auer (55) aus Altenhof, der sich noch gut an Mamas Mittelformatkamera mit Rollfilm erinnern kann. Und auch Matthias Mevenkamp (62) aus Olpe. Grebe, Auer und Mevenkamp gehören nicht nur zum Fotoclub, sondern auch zu den insgesamt neun Mitgliedern, die ab dem morgigen Sonntag eigentlich ihre Arbeiten im Alten Lyzeum in Olpe präsentieren wollten. Coronabedingt ist das nun nicht möglich. Stattdessen soll es im Dezember eine Online-Ausstellung geben.

Unterschied zwischen Bilder und Fotos

Vor fast vierzig Jahren, im April 1984, gründete sich der Fotoclub Olpe. Heute gehören ihm rund 20 Fotografie-Begeisterte aus dem ganzen Kreis Olpe und darüber hinaus – bis Siegen und ins Oberbergische – an. Der Altersdurchschnitt ist mit 40 plus relativ jung. „Die Fotoclubs, die es überhaupt noch gibt, sind zumeist jene, die aus dem analogen Zeitalter kommen. Als man eine Dunkelkammer und entsprechend viel Platz brauchte. Als Filme und das Entwickeln noch richtig teuer waren. Heute gibt es Handyaufnahmen, mit denen die meisten Menschen zufrieden sind. Das ist völlig in Ordnung, aber eben etwas ganz anderes als die klassische Fotografie“, sagt Matthias Mevenkamp, Geschäftsführer des Olper Fotoclubs. Auch er erinnert sich noch gut an seine analogen Jahre mit einem Apparat ohne jegliche Automatik. „Da musste man noch wissen, was man tut. Heute machen die meisten Menschen Bilder, aber eben keine Fotos.“

Was aber ist ein wirkliches Foto? Was unterscheidet die Fotografie vom sogenannten Knipsen? „Fotografieren macht man nicht nebenbei, man muss darüber nachdenken“, erklärt Matthias Mevenkamp und spricht von Gestaltungsregeln, die es zu beachten gilt. Von Perspektive, Stimmung, Drittel-Regel, Proportionslehre und Bildkomposition. Er selbst hat sich unter anderem der Architekturfotografie verschrieben, in der Symmetrie, Raumbeziehungen und Linien eine ganz besondere Rolle spielen. Und der Faktor Zeit – und zwar im entgegengesetzten Sinn. Denn die kann er sich beim Ablichten von Baukunst ruhig lassen.

Anders geht es da Karin Grebe, die gerne Tiere, am liebsten Pferde und Hunde fotografiert, wobei es, wie sie sagt, auf den einen, richtigen Moment ankomme. Oder auch Reinhard Auer, der den Schwerpunkt auf die Makrofotografie gelegt hat und seinen Objekten ganz nah kommt. Ein Foto von ihm zeigt beispielsweise die bekannten Höckergänse vom Olper Obersee in extremer Perspektive. Eine andere Aufnahme Wassertropfen an einem Spinnennetz, in denen sich die Landschaft spiegelt. „Wasser“ ist überhaupt das diesjährige zentrale Thema des Olper Fotoclubs.

Anderer Blick auf Orte und Dinge

Alle zwei Wochen trifft sich der Fotoclub in seinen eigenen Räumen in Olpe. Hier ist ein kleines Studio aufgebaut, mit Blitzanlage, verschiedenen Hintergründen und Stativen. Man bespricht Fotos, tauscht sich über Bildbearbeitung aus und fachsimpelt. Auch nach dem offiziellen Teil in geselliger Runde in der örtlichen Gastronomie. Und man reist zusammen, macht Tagesausflüge oder längere Touren. Immer auf der Suche nach dem visuellen Kick, nach dem richtigen Schnitt, Winkel und Abstand zum Motiv. Mit dem etwas anderen Blick auf Orte und Dinge. Denn darum geht es bei der Fotografie.

Matthias Mevenkamp beispielsweise liebt neben der Architekturfotografie auch Portraits. Solche hat er auf dem Steampunk Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum aufgenommen. Und Karin Grebe Treppenhäuser in Berlins typischen Mietshäusern aus der Kaiserzeit. „Wir hockten auf dem Boden und machten Fotos und die Bewohner, die uns beobachteten, kamen später, um herauszufinden, was wir denn suchten, was es da Besonderes gab. Sie hatten nicht verstanden, dass es eben um das Treppenhaus selbst ging“, erzählt sie und spricht von dem sogenannten fotografischen Blick, von dem „Sehen, was andere nicht sehen“. Von dem Talent, ein Motiv zu erkennen und es im Foto umzusetzen. „Man kann den Blick trainieren und man kann sich ihm nähern. Grundsätzlich aber würde ich sagen, man hat ihn oder man hat ihn nicht.“