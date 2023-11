Olpe: Weihnachtszeit nähert sich – Bauhof stellt Fichten auf

Olpe Stets ein Zeichen, dass das Jahr sich dem Ende nähert: Der Baubetriebshof der Stadt Olpe stellt an mehreren Plätzen Christbäume auf.

Die Weihnachtszeit rückt näher, und in Olpe wird dies unter anderem dadurch sichtbar, dass der Baubetriebshof der Kreisstadt an mehreren exponierten Stellen große Fichten aufstellt, die bald, mit elektrischen Lichtern geschmückt, in der Dunkelheit als Christbäume erstrahlen werden. Am Kurkölner Platz, mitten auf dem Markt und unterhalb der Kreuzkapelle stehen die städtischen „Weihnachtsbäume“, die zusammen mit der über die Einkaufsstraßen gespannten Weihnachtsleuchtbändern für stimmungsvolles Licht sorgen.

