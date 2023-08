Olpe: Weinfest soll die Innenstadt beleben

Olpe. Als weitere Attraktion öffnen die Geschäfte des Olper Einzelhandels zum verkaufsoffenen Sonntag. Auf dem Kurkölner Platz werden Autos präsentiert.

Zeitgemäße Weine, entspanntes Ambiente, weltoffene Menschen und ein mediterranes Lebensgefühl: Das möchte das Olper Weinfest vom 22. bis zum 24. September bieten. Cabanas, Essensstände und genügend Sitzgelegenheiten sind an diesem Wochenende in der Olper Innenstadt vom Marktplatz bis zum Kurkölner Platz zu finden. Schließlich ist die Lust nach edlem Rebsaft weiterhin ungebrochen. Denn er ist schmackhaft, abwechslungsreich und spannend. Ob rot, weiß oder rosé – Wein ist überall auf der Welt gleichermaßen Sinnbild für Gemütlichkeit und Lifestyle.

Beim Olper Weinfest nimmt der Veranstalter seine Gäste mit auf eine Entdeckungsreise durch eine erlesene Auswahl an nationalen und internationalen Weinanbauregionen. So können die Besucherinnen und Besucher in entspannter mediterraner Atmosphäre ein gutes Glas Wein genießen und dabei frisch zubereitete Gaumenfreuden genießen. Auch zwei lokale Weinverkäufer – die Kornbrennerei Kemper und Xocólea – machen mit und bieten auf dem Festgelände zahlreiche Produkte an.

Für die reibungslose Umsetzung zeichnen die Agentur „zwo zwo eins Konzept GmbH“ als Veranstalter, die in Köln seit vielen Jahren das Weinfest am Rheinauhafen organisiert, sowie der Mitinitiator „polychrom – die ereignisgestalter“ verantwortlich. Der Stadtmarketingverein „Olpe Aktiv“ begleitet die Veranstaltung als exklusiver Kooperationspartner und die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden als finanzieller Unterstützer.

„Wir sind stolz darauf, ein so hochwertiges Event für Olpe gewinnen zu können. Die Cabanas, aus denen heraus der Wein verkauft wird, sind modern gestaltet und sorgen für ein einheitliches Bild auf der gesamten Veranstaltungsfläche“, freut sich das Team von „Olpe Aktiv“ um Geschäftsführerin Klarissa Hoffmann schon jetzt auf das vierte Wochenende im September.

Folgende Wein-Ausstellerinnen und -Aussteller werden dabei sein:

Weingut Reverchon, Saar

„mygreekwine“, Griechenland

Wine & Glory, Diverse Regionen

Weingut Korbus, Franken

Weingut Lilienthal, Pfalz

Xocólea: Weingut der Stadt Mainz

Kornbrennerei Kemper: Rheinhessen und Württemberg

Während des gesamten Weinfestes stellen die heimischen Autohäuser Toyota Keller, Autohaus Hunold, das Fahrzeugzentrum Olpe und die Hoppmann-Autowelt eine Auswahl ihrer neuesten Fahrzeugmodelle auf dem Kurkölner Platz aus. Am Sonntag gibt es auch Beratung.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. In der Kids-Area um den Geschichtsbrunnen können sich die jungen Gäste nach Herzenslust austoben. Zudem sind die Geschäfte im Innenstadtbereich sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es unter www.olper-weinfest.de.

